Όπως αναφέρει το militaire.gr και στο χάρτη που δημοσιεύει, η περιοχή “χωρίζει” το Αιγαίο στα δύο. Οι ασκήσεις που οι Τούρκοι λένε ότι θα κάνουν, θα γίνουν κοντά στη Σκύρο.

Η NAVTEX και ο χάρτης:

NAVTEX 0846/20

TURNHOS N/W : 0846/20

AEGEAN SEA

FIRING EXERCISE, 15,16,17,18,29 AND 30 JUN 20 FROM 0500Z TO 1200Z IN AREA BOUNDED BY;

38 45.00 N – 025 21.00 E

38 45.00 N – 024 52.00 E

38 18.00 N – 024 52.00 E

38 18.00 N – 025 21.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 301300Z JUN 20.

Τουρκική άσκηση κοντά στη Σκύρο: Ο χάρτης