Τούρκοι χάκερ έριξαν τη σελίδα του Υπουργείου Εργασίας.

Το μήνυμα που εμφανίζεται στη σελίδα του Υπουργείου Εργασίας είναι αυτό:

Όπως έγραψαν: «Hacked By Turkish Defacer RootAyyildiz Every Attack You Make to Oruη Reis Will Have an Answer on the Internet».

«Για κάθε επίθεση που κάνετε στο Orus Reis θα έχουμε μια απάντηση στο ίντερνετ».