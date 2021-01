Όχι μία αλλά δύο νέες NAVTEX εξέδωσε η Τουρκία τη δεύτερη μέρα του χρόνου μέσω του υδρογραφικού σταθμού της Αττάλειας, ισχυριζόμενη πως ο συγκεκριμένος σταθμός έχει την αρμοδιότητα στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Κρήτης.

Συγκεκριμένα, η Τουρκία αμφισβητεί μέσω της ΝΑVTEX την αρμοδιότητα των ελληνικών υδρογραφικών αρχών σε αυτή τη θαλάσσια περιοχή δυναμιτίζοντας το κλίμα στις σχέσεις Αθήνας-Άγκυρας.

Οι συντεταγμένες των νέων τουρκικών NAVTEX

TURNHOS N/W : 0002/21

MEDITERRANEAN SEA

1. IRAKLEIO NAVTEX STATION MESSAGE HA46-829/20 TRANSMITTED COVERING A REGION IN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA, RETRANSMITTED BY ANTALYA NAVTEX STATION FOR MARINERS' SAFETY.

2.MILITARY EXERCISES, ON 08 JAN 21 FROM 0600Z TO 1000Z IN AREA BOUNDED BY;

34 40.00 N - 028 05.00 E

34 40.00 N - 029 20.00 E

34 10.00 N - 029 20.00 E

34 10.00 N - 028 05.00 E

CAUTION ADVISED.

3.CANCEL THIS MESSAGE 081100Z JAN 21.

TURNHOS N/W : 0001/21

MEDITERRANEAN SEA

1. IRAKLEIO NAVTEX STATION MESSAGE HA45-828/20 TRANSMITTED COVERING A REGION IN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA, RETRANSMITTED BY ANTALYA NAVTEX STATION FOR MARINERS' SAFETY.

2.MILITARY EXERCISES, ON 04 JAN 21 FROM 0600Z TO 1000Z IN AREA BOUNDED BY;

34 40.00 N - 026 35.00 E

34 40.00 N - 027 30.00 E

34 10.00 N - 027 30.00 E

34 10.00 N - 026 35.00 E

CAUTION ADVISED.

3.CANCEL THIS MESSAGE 041100Z JAN 21.

Ακάρ: H Ελλάδα προκαλεί με την ενθάρρυνση εμπόρων όπλων

Νέα επίθεση κατά της Ελλάδας εξαπέλυσε όμως και ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου, επαναλαμβάνοντας τους ισχυρισμούς της Άγκυρας ότι η Αθήνα παραβιάζει τους διεθνείς κανονισμούς μέσω της στρατιωτικοποίησης των νησιών του ανατολικού Αιγαίου.

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο A Haber, ο Ακάρ από το Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, όπου επισκέφθηκε τις τουρκικές δυνάμεις, υποστήριξε ότι η Ελλάδα παραβιάζει τη Συνθήκη της Λωζάνης.

«H Ελλάδα προκαλεί περισσότερο με το γεγονός ότι ανώτατοι πολιτικοί και στρατιωτικοί επισκέπτονται τα νησιά» δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, ενώ ισχυρίστηκε ότι η Αθήνα φοβάται το διάλογο με την Αγκυρα, γιατί γνωρίζει ότι η Τουρκία έχει δίκιο. Όπως είπε, η Ελλάδα εξακολουθεί να κρατά την ίδια στάση, κάνοντας μεγάλο λάθος.

«Νομίζουν ότι κάνουν κάτι οι κυβερνώντες στην Ελλάδα με την κούρσα των εξοπλισμών που έχουν ξεκινήσει», ανέφερε, σχολιάζοντας πως «έφτασαν εδώ, λόγω της ενθάρρυνσης ορισμένων εμπόρων όπλων» ανέφερε. «Άδικος κόπος αν ο στόχος είναι να βλάψουν την Τουρκία ή να αποκτήσουν υπεροχή. Δεν είναι δυνατόν με τρία-πέντε αεροσκάφη και τρία-πέντε πλοία να υπερέχουν και δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο να ισχυρίζονται κυριαρχία απέναντι στην Τουρκία» επισήμανε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας.