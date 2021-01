«Προφανώς δεν πρόκειται να ξεκινήσουμε το click in shop τη Δευτέρα, εκείνο το οποίο μπορεί ξεκινήσει είναι το click away έτσι όπως λειτούργησε τόνισε μεταξύ άλλων ο Νίκος Παπαθανάσης». Ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μίλησε στο Ρ/Σ Παραπολιτικά 90.1 Fm στην εκπομπή «Secret» με το δημοσιογράφο Παναγιώτη Τζένο.

Μεταξύ άλλων, δήλωσε:

Αναφορικά με τη χθεσινή στάση της Εκκλησίας στον εορτασμό των Θεοφανείων

«Η κυβέρνηση σέβεται απόλυτα την Εκκλησία άλλωστε η σχέση είναι αγαστή. Η εκκλησία αλλωστε έχει θρηνήσει δύο μεγάλους ιεράρχες της μέσα από την υπόθεση του covid. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι η πολιτεία έχει την ευθύνη της υγείας, αυτού του ύψιστου αγαθού που λέγεται δημόσια υγεία επομένως η κάθε απόφαση που λαμβάνει προσανατολίζεται προς αυτή την κατεύθυνση να προασπίσει πρώτα και πάνω από όλα τη δημόσια υγεία μετά μπαίνει οτιδήποτε άλλο.

Σε αυτό θα σταθώ και θα πω ότι όλες οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται μετά από τις επιστημονικές εισηγήσεις των επιδημιολόγων προσανατολίζονται προς αυτή την κατεύθυνση. Βλέπετε τι γίνεται στην Ευρώπη, τι γίνεται στην Αγγλία που στήνουν νοσοκομεία προκειμένου να βάλουν μέσα τους ασθενείς του covid, η Γερμανία είναι σε γενικό lockdown επομένως θα πρέπει όλοι να σεβόμαστε τις αποφάσεις της πολιτείας.Δεν έρχεται για να κλείσει ούτε εκκλησίες, ούτε την οικονομία, έρχεται πρώτα και πάνω από όλα να προστατεύσει τη δημόσια υγεία».

Για το click away: Αναμένουμε σήμερα-αύριο μετά τις εισηγήσεις των ειδικών επιστημόνων,

To click away ήταν μια εναλλακτική λύση στην παράδοση κατ’οίκον. Έδωσε δηλαδή τη δυνατότητα να αυξηθούν οι πωλήσεις και στο 90% των περιπτώσεων προσέθεσε ένα τζίρο μεταξύ του 20 και του 50%. 10% των περιπτώσεων ήταν χαμηλότερο από το 20% ή παραπάνω από το 50% επομένως πραγματικά δούλεψε για το λόγο που ανακοινώθηκε και που θέλαμε να δουλέψει.

Ερωτηθείς αν υπάρχει ενδεχόμενο να λειτουργήσει το click in shop ο Παπαθανάσης είπε: «Σε επόμενο στάδιο γιατί αυτό το ενδεχόμενο προσθέτει κινητικότητα και προσθέτει πιθανότητα διασποράς του ιού. Αναμένουμε σήμερα-αύριο μετά τις εισηγήσεις των ειδικών επιστημόνων, στη συνέχεια θα ληφθεί απόφαση, το πώς και τι θα ανοίξει.

Προφανώς δεν πρόκειται να ξεκινήσουμε το click in shop τη Δευτέρα, εκείνο το οποίο μπορεί να ξεκινήσει είναι το click away έτσι όπως λειτούργησε. Επομένως αναμένουμε τις αποφάσεις που θα ανακοινωθούν έως και αύριο και από εκεί και πέρα αφού ξεκινήσει αυτό, και δούμε ότι τα επιδημιολογικά στοιχεία, το ιικό φορτίο επιτρέπει στη συνέχεια και πάλι θα συζητήσουμε

το πώς μπορεί να λειτουργήσει το click in shop το οποίο έχει και αυτό εναλλακτικά σενάρια.

Δηλαδή σαφώς θα είναι με ραντεβού, σαφώς θα δούμε αν το σενάριο του ενός ατόμου ή των περισσοτέρων μπορεί να επιτραπεί, πάντως όλα έχουν σχέση με την κινητικότητα και τι δημιουργεί αυτό στην υπόθεση διασποράς του ιού. Για αυτό προσεκτικά βήματα για να μην έχουμε περαιτέρω διασπορά του ιού.

Έως τις 15 Ιανουαρίου είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για την επιστρεπτέα προκαταβολή 5, εκεί έχουμε 50% μη επιστρεπτέο τμήμα. Θα πρέπει όλες οι πληττόμενες επιχειρήσεις που έχουν υποστεί μείωση τζίρου από το Σεπτέμβριο ως το Δεκέμβριο να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους. Θα συνεχίσουμε τα προγράμματα, θα πρέπει όμως να τελειώσει αυτή η περιπέτεια και εκεί στο τέλος θα γίνει ο απολογισμός, θα δούμε ποιοι κλάδοι έχουν πληγεί περισσότερο και ανάλογα θα είναι και η στήριξη της πολιτείας.

Σαφώς δεν θέλουμε να κλείσει καμία επιχείρηση και έχουμε δείξει από την αρχή με τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί ότι θέλουμε να στηρίξουμε και τις θέσεις εργασίας και τις επιχειρήσεις. Η κυβέρνηση θέλει και θα συνεχίσει να στηρίζει και τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις.

Πελώνη: Μπορεί να μην ανοίξουν τα σχολεία τη Δευτέρα, ούτε το click away

Όπως εξήγησε επίης η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να ανοίξουν τα σχολεία στις 11 του μήνα. «Αν όμως η επιτροπή έχει άλλα επιδημιολογικά στοιχεία και μας εισηγηθεί να μην ανοίξουν τα σχολεία, τότε δεν θα ανοίξουν…».

Η κυρία Πελώνη εξήγησε ότι την τελική εισήγηση θα την κάνουν οι επιστήμονες και μετά θα αποφασίσει η πολιτική ηγεσία. Συνεπώς, όπως εξήγησε δεν υπάρχουν βέβαιες ημερομηνίες. Όλα είναι υπό αναίρεση με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα των επόμενων ωρών και των επόμενων ημερών, αλλά και με βάσει τις κρίσεις των επιστημόνων της επιτροπής.

Η τοποθέτηση της κυρίας Πελώνη, αλλάζει βεβαίως τα δεδομένα που είχαμε μέχρι σήμερα και δείχνει ξεκάθαρα τον προβληματισμό που υπάρχει και στην πολιτική ηγεσία για την πορεία των κρουσμάτων, ειδικά για την επόμενη εβδομάδα.