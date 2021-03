Η προσάραξη του Ever Given στη Διώρυγα του Σουέζ έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα. Περισσότερα από 400 πλοία είτε περιμένουν να περάσουν το κανάλι, είτε κινούνται προς αυτό, μεταφέροντας κάθε λογής προϊόντα. Στο Ever Given υπάρχουν 110 εμπορευματοκιβώτια του ΙΚΕΑ ενώ εκτός από προϊόντα στα πλοία που περιμένουν να περάσουν υπάρχουν και ζώα.