Σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας οι μετεωρολογικοί σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr κατέγραψαν φέτος τιμές θερμοκρασίας πάνω από τον μέσο όρο της περιόδου 2010-2019 για τον μήνα Ιούλιο.

Τα διαστήματα με θερμοκρασία ελαφρώς κάτω από τις κανονικές για την εποχή τιμές ήσαν σύντομα, μεταξύ 3-5 και 18-25 Ιουλίου, ενώ δύο κύματα καύσωνα χαρακτήρισαν το υπόλοιπο του μήνα (κυρίως τις δύο πρώτες και τις πέντε τελευταίες ημέρες).

Στα νησιά του Αν. Αιγαίου, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα ήταν ο πιο θερμός Ιούλιος της δεκαετίας, θερμότερος κατά 0,1 βαθμό Κελσίου από τον ακραίο αντίστοιχο μήνα του 2018. Στα ηπειρωτικά τμήματα και στην Κρήτη, ο φετινός Ιούλιος ήταν περίπου ένα βαθμό πιο ψυχρός από τον εξαιρετικά θερμό Ιούλιο του 2012.

Ειδικότερα, στη Βόρεια Ελλάδα καταγράφηκε μέση τιμή μεγίστων θερμοκρασιών 33 βαθμοί, στη Δυτική Ελλάδα και στα Επτάνησα 33,8 ° C, στη Θεσσαλία 34,5 ° C, στη Στερεά Ελλάδα 34,0 ° C, στην Πελοπόννησο 34,2 ° C, στην Κρήτη 32,4 ° C και στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου 31,7 ° C.

Οι τελευταίες ημέρες του μήνα χαρακτηρίστηκαν από ακραία υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του καύσωνα που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, με έως και οκτώ βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.