Νέα ενεργειακή επισήμανση για λαμπτήρες τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου 2021, μετά την αλλαγή της ενεργειακής επισήμανσης οικιακών συσκευών που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2021

Στη νέα ενεργειακή ετικέτα, όπως ενημερώνει το ΚΑΠΕ, χρησιμοποιείται η κλίμακα ενεργειακής απόδοσης από A έως G, ενώ καταργούνται οι τάξεις Α+ και Α++. Επιπλέον, στο κάτω μέρος περιλαμβάνεται ένας κωδικός QR, τον οποίο σαρώνοντας ο καταναλωτής με τη βοήθεια ενός «έξυπνου» τηλεφώνου θα συνδέεται με την ευρωπαϊκή βάση δεδομένων EPREL, όπου βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμες για το προϊόν.

Στα φυσικά καταστήματα, η νέα ετικέτα θα εμφανίζεται στη συσκευασία των προϊόντων που θα διατίθενται στην αγορά μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2021. Προϊόντα που διατίθενται ήδη στην αγορά πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2021, μπορούν να πωλούνται με την τρέχουσα ετικέτα κατά τη 18μηνη μεταβατική περίοδο, δηλαδή μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2023. Στα διαδικτυακά καταστήματα, η τρέχουσα ετικέτα θα πρέπει να αντικατασταθεί από τη νέα σε όλα τα προϊόντα εντός 14 ημερών, ξεκινώντας από την 1η Σεπτεμβρίου 2021.

Το έργο "LABEL 2020 - New Label driving supply and demand of energy efficient products", που υλοποιεί το ΚΑΠΕ, υποστηρίζει την ομαλή μετάβαση της αγοράς από την τρέχουσα στη νέα ενεργειακή ετικέτα ηλεκτρικών συσκευών, με ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εθνικής ενημερωτικής εκστρατείας. Στο "LABEL 2020", που χρηματοδοτείται από το HORIZON 2020, συμμετέχουν άλλοι 20 ευρωπαίοι εταίροι από 16 διαφορετικές χώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα https://www.label2020.gr/. Παράλληλα, μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ