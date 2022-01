Η Ιωάννα Παλιοσπύρου στάθηκε παλικαρίσια απέναντι στη γυναίκα που προσπάθησε να της καταστρέψει τη ζωή και με αφορμή λοιπόν, την έλευση του 2022 η Ιωάννα Παλιοσπύρου θέλησε να στείλει τη δική της ευχή.

Συγκεκριμένα πόζαρε δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο που στόλισε για το σπίτι της και στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε «καλή χρονιά». Στη συνέχεια μάλιστα πρόσθεσε: «Το 2022 ΟΛΟΙ μας να βρεθούμε δίπλα σε κάποιον που το χρειάζεται και να βάλουμε το λιθαράκι μας για κάτι πιο όμορφο».

Αναλυτικά το μήνυμα της Ιωάννας Παλιοσπύρου στο Instagram έχει ως εξής:

«Η ευχή μου για το 2022 είναι ΟΛΟΙ μας να βρεθούμε δίπλα σε κάποιον που το χρειάζεται και να βάλουμε το λιθαράκι μας για κάτι πιο όμορφο, με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας μας. “After all, all we have is each other”. Happy New Year 2022».

