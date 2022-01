Σύμφωμα με την ανακοίνωση της Αττικής Οδού η Περιφερειακή Υμηττού είναι κλειστή στο ρεύμα προς Κατεχάκη, ενώ μεγάλες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Μάλιστα, τα προβλήματα είναι τόσο μεγάλα ώστε η Πυροσβεστική προχώρησε σε σύσταση να κλείσουν όλες οι είσοδοι στην Αττική Οδό.

Αυτή την ώρα είναι ισχυρή η χιονόπτωση στην περιοχή. Σύμφωνα με την τροχαία έχει πραγματοποιηθεί διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην λ. Ελ. Βενιζέλου και στα δύο ρεύματα από την πλατεία 28ης Οκτωβρίου προς την περιφερειακή Καρέα.

Επίσης κλειστοί είναι οι δρόμοι:

24-1-2022 12.35 ΔIAKOΠH THΣ KYKΛOΦOPIAΣ TΩN OXHMATΩN ΣTH Λ. EΛ. BENIZEΛOY (HΛIOYΠOΛH) KAI ΣTA ΔYO PEYMATA AΠO THN ΠΛATEIA 28HΣ OKTΩBPIOY ΠPOΣ THN ΠEP. KAPEA.

24-1-2022 12:25 ΔIAKOΠH THΣ KYKΛOΦOPIAΣ TΩN OXHMATΩN 1) ΣTHN E.O. OINOHΣ - MAΓOYΛAΣ AΠO TO YΨOΣ TOY EPΓOΣTAΣIOY TITAN PEYMA ΠPOΣ BOIΩTIA. 2) ΣTHN E.O. MEΓAPΩN- AΛEΠOXΩPIOY KAI ΣTA ΔYO PEYMATA AΠO TO 12O XΛM. ΘEΣH ΛOYMΠA ΠPOΣ MEΓAPA. 3) ΣTHN Λ. ΠAN. KANEΛΛOΠOYΛOY KAI ΣTA ΔYO PEYMATA AΠO THN OΔO ΠINΔOY ΠPOΣ THN ΠEP. YMHTTOY.

24-1-2022 10:53 ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1) ΣΤΗ Λ. ΦΥΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΤΑΒΕΡΝΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΕΩΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ. 2) ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΤΑΤΟΪΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΛΟΗΣ ΕΩΣ ΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ. 3) ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΤΑΤΟΪΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΆΓΙΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ ΕΩΣ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ.

24-1-2022 10:30 ΛOΓΩ XIONOΠTΩΣHΣ YΠOXPEΩTIKH XPHΣH ANTIOΛIΣΘHTIKΩN AΛYΣIΔΩN 1) ΣTHN OΔO ΔEPBENOXΩPIΩN AΠO TO YΨOΣ THΣ KANTINAΣ ME THN EΠΩNYMIA ΘANAΣHΣ ΣTO PEYMA ΠPOΣ BOIΩTIA 2) ΣTHN Π.E.O. AΘHNΩN - ΘHBAΣ AΠO TO YΨOΣ ΠPATHPIOY YΓPΩN KAYΣIMΩN CYCLON KAI ΣTA ΔYO PEYMATA KYKΛOΦOPIAΣ.

24--01-2022 09:50 ΔIAKOΠH THΣ KYKΛOΦOPIAΣ TΩN OXHMATΩN 1) ΣTHN OΔO ANAΣTAΣEΩΣ (ΠAΠAΓOY) KAI ΣTA ΔYO PEYMATA KYKΛOΦOPIAΣ AΠO TA KOIMHTHPIA ΠAΠAΓOY ΠPOΣ TON YMHTTO. 2) ΣTH Λ. ΔIONYΣOY KAI ΣTA ΔYO PEYMATA KYKΛOΦOPIAΣ AΠO THN ΠEPIOXH THΣ ANATOΛHΣ (N. MAKPH) ΠPOΣ ΠENTEΛH. 3) ΣTHN ANΩNYMO OΔO (KAIΣAPIANH) KAI ΣTA ΔYO PEYMATA KYKΛOΦOPIAΣ AΠO TO YΨOΣ THΣ KAΛOΠOYΛAΣ ΠPOΣ YMHTTO.

24-01-2022 08:50 ΛOΓΩ XIONOΠTΩΣHΣ ΔIAKOΠH THΣ KYKΛOΦOPIAΣ TΩN OXHMATΩN 1) ΣTHN ΛEΩΦOPO ΠAPNHΘOΣ AΠO TO YΨOΣ TOY TEΛEΦEPIK KAI ΣTA ΔYO PEYMATA. 2) ΣTHN OΔO ΔIONYΣOY AΠO TO YΨOΣ TOY 414 ΣNEN ΠPOΣ TON AΓ. ΠETPO. KAI 3) AΠAΓOPEYΣH THΣ KYKΛOΦOPIAΣ TΩN ΦOPTHΓΩN ΣTHN Π.E.O. AΘHNΩN - ΘHBAΣ AΠO TO YΨOΣ TOY ΠPATHPIOY YΓPΩN KAYΣIMΩN CYCLON PEYMA ΠPOΣ ΘHBA.