Ο σεισμός σημειώθηκε απόψε 10 χιλιόμετρα ανατολικά της Θήβας και ήταν 3,4 βαθμών Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού καταγράφηκε στα 5 χλμ.

#Earthquake 24 km SW of #Chalkída (#Greece) 4 min ago (local time 21:08:27). Colored dots represent local shaking & damage reported by eyewitnesses. Share your experience:

?https://t.co/LBaVNedgF9

?https://t.co/vVhw8rCrTd pic.twitter.com/VUwUDJgi4C