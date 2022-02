Όσοι νοσηλεύτηκαν με λοίμωξη COVID-19 φαίνεται να έχουν πολύ υψηλότερα ποσοστά για δεύτερες νοσηλείες και θνητότητα σε σχέση με όσους νοσηλεύτηκαν για άλλα νοσήματα, όπως φάνηκε σε δεδομένα που συλλέχθηκαν από το τμήμα Επιδημιολογίας και Δημόσιας Υγείας της Σχολής Υγείας και Τροπικής Ιατρικής του Λονδίνου.

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Πάνος Μαλανδράκης, Γιάννης Ντάνασης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τη σχετική δημοσίευση (Bhaskaran K et al. Overall and cause-specific hospitalisation and death after COVID-19 hospitalisation in England: A cohort study using linked primary care, secondary care, and death registration data in the OpenSAFELY platform. PLos Med 2022).

Στις πρώτες φάσεις της πανδημίας παρόλο που πολλοί ασθενείς αντιμετωπίστηκαν εξωνοσοκομειακά, μία πρώτη μελέτη σε πάνω από 110000 περιπτώσεις στην Ισπανία, έδειξε ότι το 15% των ασθενών χρειάστηκε νοσηλεία και το 4% κατέληξε στον πρώτο μήνα.

Η μαζική διαθεσιμότητα των COVID-19 εμβολίων συνέβαλε στην προστασία των ατόμων από τη συμπτωματική νόσηση και μείωσε των αριθμό των νοσηλειών.

Ωστόσο, δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για τις επακόλουθες επιπτώσεις σε ασθενείς που αρχικά νοσηλεύτηκαν λόγω COVID-19, ενώ δύο προηγούμενες μελέτες στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο προειδοποιούν για δυσμενή πρόγνωση σε ασθενείς με COVID-19 ακόμα και 30 μέρες μετά την αρχική διάγνωση, ή και μετά από την έξοδο από το νοσοκομείο.

Στην συγκεκριμένη μελέτη εκτιμήθηκε η επίπτωση των επακόλουθων δεύτερων νοσηλειών και η θνητότητα σε όσους αρχικά νοσηλεύτηκαν με COVID-19, συγκριτικά με όσους είχαν νοσηλευτεί για γρίπη, αλλά και με το γενικό πληθυσμό.

Η ανάλυση συμπεριέλαβε 24673 ασθενείς που βγήκαν από το νοσοκομείο μετά από λοίμωξη COVID-19, οι οποίοι αντιστοιχίστηκαν με 123362 υγιή άτομα και 16058 άτομα που νοσηλεύτηκαν λόγω γρίπης, με μέση ηλικία τα 66 έτη (55,7% άνδρες).

Ο συνολικός κίνδυνος για δεύτερη νοσηλεία για κάποιον που είχε λάβει εξιτήριο λόγω COVID-19 ήταν υψηλότερος σε σχέση με το γενικό πληθυσμό (aHR=2.22 95% CI 2.14-2.3, p<0.001), αλλά μικρότερος σε σχέση με όσους νοσηλεύτηκαν για γρίπη (aHR=0.95, 95% CI 0.91-0.98, p=0.004).

Η θνητότητα για όλους τις αιτίες ήταν υψηλότερη για την COVID-19 ομάδα, τόσο σε σχέση με το γενικό πληθυσμό (aHR=4.82, 95% CI 4.48-5.19, p<0.001) όσο και την ομάδα της γρίπης (aHR= 1.74, 95% CI 1.61-1.88, p<0.001).

Οι συγγραφείς μετά την ανάλυση των δεδομένων κατέληξαν ότι οι ασθενείς που εξήλθαν από το νοσοκομείο μετά από COVID-19 λοίμωξη έχουν αυξημένο κίνδυνο τόσο να ξανανοσηλευτούν όσο και να καταλήξουν για τους επόμενους 10 μήνες, και συνιστούν τη στενή ιατρική παρακολούθηση των ασθενών αυτών μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο.