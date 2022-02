Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε λίγο μετά το μεσημέρι της Παρασκευής 6 χιλιόμετα νοτιοανατολικά της Αμφιλοχίας.

Σημειώνεται πως οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για 4,5 ρίχτερ, ωστόσο η αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού δίνει δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

