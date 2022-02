Η γειτόνισσα μίλησε στο ντοκιμαντέρ «Caroline: The Murder That Fooled the World» (“Καρολάιν: Η δολοφονία που κορόιδεψε τον κόσμο”), που έκανε πρεμιέρα την Πέμπτη στο Channel 5.

Στο ντοκιμαντέρ, περιγράφει το τηλεφώνημα που δέχτηκε από τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο την ημέρα της δολοφονίας. «Με πήρε τηλέφωνο στο κινητό μου και ακούω τον Μπάμπη, που εκείνη την ώρα δεν τον καταλάβαινα τι μου έλεγε, σαν να ζητάει βοήθεια. Δεν μπορούσα να αντιληφθώ τι μου λέει. Πετάγομαι από το κρεβάτι μου αναστατωμένη, ξυπνάω τον σύζυγό μου. Πάνω στον πανικό μου να ντυθώ, κλείνω το τηλέφωνο. Ξαναπαίρνω τηλέφωνο στη συνέχεια, το σηκώνει και τον ακούω να φωνάζει…».

«Ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν μπορώ να το πιστέψω ότι αυτό το παιδί που γνώριζα έφτασε να κάνει αυτό το τρομερό πράγμα. Αυτή την πράξη», συμπληρώνει.

Παράλληλα, μιλάει και για την Κάρολαϊν λέγοντας ότι «η απώλειά της είναι πολύ μεγάλη. Ζει μέσα στην καρδιά μου και στη σκέψη μου. Την αγαπώ. Δεν μιλάω σε παρελθοντικό χρόνο, γιατί ζει μέσα μου».

«Θυμάμαι τη στιγμή που έμαθα ότι ομολόγησε ο Μπάμπης. Πάθαμε όλοι σοκ. Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που άκουγα» λέει η ίδια.