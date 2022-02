Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του αντίστοιχου διεθνούς διαγωνισμού «Invent for the planet», ο οποίος διεξάγεται ταυτόχρονα με τη συμμετοχή 25 πανεπιστημίων από όλο τον κόσμο, υπό την κεντρική εποπτεία του Πανεπιστημίου του Texas A&M των ΗΠΑ.

Μέσα σε 48 ώρες, φοιτητές και φοιτήτριες του ΑΠΘ δημιούργησαν ομάδες, συνεργάστηκαν για να βρουν καινοτόμες προσεγγίσεις σε παγκόσμιες προκλήσεις, έλαβαν τεχνολογική και επιχειρηματική καθοδήγηση από καθηγητές του ΑΠΘ και στελέχη της αγοράς, δημιούργησαν φυσικά και ψηφιακά πρότυπα της λύσης τους στα Εργαστήρια του ΑΠΘ και στο τέλος παρουσίασαν τις προτάσεις τους προς αξιολόγηση σε επιτροπή κριτών.

Η νικήτρια ομάδα ομάδα Bio-Thess,», είχε ως κεντρική ιδέα την ενσωμάτωση ενός αυτοματοποιημένου συστήματος επεξεργασίας οργανικών αποβλήτων για παραγωγή βιοαερίου, εντός του κτιρίου, και ανατροφοδότηση αυτού, με την παραγόμενη ενέργεια για θέρμανση.

Τη δεύτερη θέση κατέλαβε η ομάδα H2OW TO, η οποία ανέπτυξε μία πρωτότυπη ιδέα για τη δημιουργία μίας νεοφυούς επιχείρησης, η οποία θα αλλάζει τα δεδομένα στην αλυσίδα αξίας του υδρογόνου.

Την τρίτη θέση έλαβε η ομάδα Nireas, η οποία ανέπτυξε ένα πρωτότυπο σύστημα αφαλάτωσης νερού. Στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, οι πέντε καλύτερες ομάδες από ολόκληρο τον κόσμο, κατόπιν αξιολόγησης των προτάσεών τους από το Πανεπιστήμιο του Texas A&M θα έχουν την ευκαιρία να διαγωνιστούν στην τελική φάση του διαγωνισμού.

Στυλιανίδης: «Αναδείχθηκε η δυναμική του οικοσυστήματος καινοτομίας του ΑΠΘ»

«Ο διαγωνισμός αυτός ανέδειξε για άλλη μία φορά τη δυναμική του οικοσυστήματος καινοτομίας του ΑΠΘ», δήλωσε ο αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης ΑΠΘ, καθηγητής Ευστράτιος Στυλιανίδης. O καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ, Νικόλαος Μιχαηλίδης, επισήμανε ότι «όλες οι λύσεις που παρουσιάστηκαν ήταν υψηλής στάθμης και έτυχαν της αναγνώρισης από την επιτροπή κριτών».

Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, του Οικοσυστήματος Καινοτομίας Θεσσαλονίκης ΟΚ!Τhess, και υποστηρίχθηκε με την ευγενική χορηγία των εταιρειών BETA CAE Systems, ALUMIL, και KLEEMANN Lifts.