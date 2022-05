Ώρες αγωνίας για την 17χρονη αθλήτρια από το Ιράν, που εξαφανίστηκε στο Ηράκλειο Κρήτης.

Συγκεριμένα, η νεαρή Γιέκτα Τζαμαλί (Yekta Jamali) συμμετείχε στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα άρσης βαρών Εφήβων – Νεανίδων στο Ηράκλειο Κρήτης και η εξαφάνιση της έγινε ενώ είχε κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στο αρασέ και ήταν τέταρτη στο σύνολο.

Σύμφωνα με ειδησεογραφικά πρακτορεία του Ιράν, η Τζαμάλι έφυγε από το σημείο που είχε καταλύσει η ιρανική αποστολή χωρίς να ενημερώσει κανέναν, σε ώρα που ήταν σε εξέλιξη αγώνας συναθλήτριά της και από τότε δεν έχει επικοινωνήσει με κανέναν.

Η αθλήτρια είναι πιθανό να βρήκε ευκαιρία να διαφύγει μην θέλοντας να επιστρέψει στη χώρα της χωρίς ακόμη να έχει ζητήσει πολιτικό άσυλο.

Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να έχει διαφύγει σε άλλη χώρα της Ευρώπης, καθώς είχε τη δυνατότητα να ταξιδέψει εντός του ενιαίου χώρου Σένγκεν.

Η Zahra Pouramin, εκτελούσα χρέη αντιπροέδρου της Ιρανικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών Γυναικών, επιβεβαίωσε την είδηση στο πρακτορείο ειδήσεων IRNA την Τετάρτη. «Δεν ξέρω τι συνέβη», είπε, «αλλά ο Ali Moradi, ο πρόεδρος της ομοσπονδίας, βρίσκεται στην Ελλάδα, ώστε να φέρει την Yekta Jamali πίσω στο Ιράν. Φυσικά, έχουν γίνει διαβουλεύσεις με την οικογένεια της Τζαμαλί για το θέμα αυτό».

