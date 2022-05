Και ενώ ο Έλληνας πρωθυπουργός θα απευθύνει σήμερα μια ιστορική ομιλία στα μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ στην οποία αναμένεται να αναφερθεί στην τουρκική προκλητικότητα, η Τουρκία εξέδωσε NAVTEX, που δεσμεύει θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ικαρίας, Άνδρου, Μυκόνου, Ικαρίας, δηλαδή στην «καρδιά» του Αιγαίου.

Ο υδρογραφικός σταθμός της Σμύρνης αναφέρει στη NAVTEX ότι θα πραγματοποιηθούν ασκήσεις σε περιοχή που απεικονίζεται παρακάτω:

TURNHOS N/W : 0486/22 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 17-05-2022 11:27)TURNHOS N/W : 0486/22

AEGEAN SEA

FIRING EXERCISE, ON 18 MAY 22 FROM 0500Z TO 0900Z IN AREA BOUNDED BY;

37 38.43 N – 025 29.97 E

37 45.43 N – 025 57.97 E

37 59.93 N – 025 57.97 E

37 59.93 N – 025 09.97 E

CAUTION ADVISED.

CANCEL THIS MESSAGE 181000Z MAY 22.