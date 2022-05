Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου έφυγε από τη ζωή όμως το αποτύπωμά του στον πολιτισμό θα ταξιδεύει για πάντα στο χρόνο.

Ο Vangelis θεωρείται πρωτοπόρος στους δρόμους της ηλεκτρονικής μουσικής, καθώς από το 1973, όταν ξεκίνησε σόλο καριέρα, άρχισε να πειραματίζεται με την ηλεκτρονική μουσική, σε μια χρονική περίοδο όπου αυτό το είδος θεωρούνταν… εξωτικό.

Το μουσικό του ταλέντο φάνηκε από τα παιδικά του χρόνια. Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 έκανε τα πρώτα του βήματα στη μουσική με τη συμμετοχή του στο συγκρότημα Forminx.

Το όχημα για την επιτυχία του συγκροτήματος ήταν το τραγούδι Jeronimo Yanka που σημείωσε τεράστια επιτυχία, καθώς το 45άρι άλμπουμ έγινε χρυσό την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του.

Το 1968 μετακόμισε στο Παρίσι και μαζί με τον Έλληνα καλλιτέχνη Ντέμη Ρούσο δημιούργησε τους Aphrodite's Child. Το επιτυχημένο διπλό άλμπουμ με τον τίτλο 666 θεωρείται ότι του έδωσε ώθηση για την αρχή μιας διεθνούς καριέρας.

Ενώ αποτελούσε ακόμα μέλος των Aphrodite's Child, άρχισε δειλά να ασχολείται και με διαφορετικά πράγματα. Η αρχή έγινε το 1970 όταν έγραψε την μουσική για μία ταινία του Χένρι Χάπιερ. Ακολούθησε ένα ακουστικό ντοκιμαντέρ επηρεασμένο από της φοιτητικές εξεγέρσεις στο Παρίσι του 1968.

Το 1973 ξεκίνησε μία επιτυχημένη συνεργασία με τον σκηνοθέτη Φρέντερικ Ροσίφ για μία σειρά ντοκιμαντέρ για την άγρια φύση, ενώ λίγο προτού μεταβεί στο Λονδίνο κυκλοφόρησε το σόλο άλμπουμ Earth.

Το 1975 αποχώρησε τους Aphrodite's Child για να εγκατασταθεί στο Λονδίνο. Εκεί ίδρυσε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μουσικών ηχογραφήσεων, τα Nemo studios. Κυκλοφόρησε την πρώτη του συλλογή με τίτλο Heaven and Hell (1975) ενώ ακολούθησαν και άλλα επιτυχημένα άλμπουμ, όπως το Albedo 0.3 (1976), το Spiral (1977) για το οποίο βραβεύτηκε με το διεθνές βραβείο MIDEM Instrumental, το Beaubourg (1978) και το China (1979). Εκείνη την περίοδο ο Παπαθανασίου άρχισε να γίνεται παγκοσμίως γνωστός.

Το 1978 συνεργάστηκε με την Ειρήνη Παππά στο άλμπουμ με τίτλο Ωδές, που περιέχει παραδοσιακά ελληνικά τραγούδια, ενώ το 1986 συνεργάστηκαν ξανά στο άλμπουμ Ραψωδίες. Ο Παπαθανασίου έκανε παράλληλα άλλη μία μεγάλη συνεργασία με τον Γιον 'Αντερσον σε τέσσερα άλμπουμ, το Short Stories (1978), το The Friends of Mr Cairo (1981), το Private Collection (1983) και το Page of Life (1991).

Σπουδαία σάουντρακ

Ένα μεγάλο μέρος των συνθέσεων του Παπαθανασίου δημιουργήθηκαν για να πλαισιώσουν κινηματογραφικές παραγωγές ως σάουντρακ. Κορυφαίο σάουντρακ θεωρείται το «Οι δρόμοι της φωτιάς» (Chariots of Fire) για την ομώνυμη ταινία του 1981 η οποία απέσπασε το Όσκαρ Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής το 1982.

Μετά τη διεθνή διάκριση για την ταινία «Οι δρόμοι της φωτιάς» ακολούθησε η μουσική για το «Blade Runner» και αρκετά χρόνια αργότερα το «1492».

Στις αρχές της νέας χιλιετίας ο Βαγγέλης Παπαθανασίου ξεκίνησε να πειραματίζεται και με την ορχηστρική μουσική. Το 2002 συνέθεσε τη μουσική για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου σε Κορέα και Ιαπωνία. Το καλύτερο ορχηστρικό έργο του με συνοδεία χορωδίας θεωρείται η «Μυθωδία», μια παραγγελία της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας NASA με αφορμή αποστολή στον πλανήτη Άρη το 2001.

{https://www.youtube.com/watch?v=G1VtHSHGKpM}

{https://www.youtube.com/watch?v=Qa3Zk63Aixw}