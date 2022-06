Ένας σοκαρισμένος επιβάτης, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, κατέγραψε ένα βίντεο που δείχνει έναν επιβάτη πτήσης από Λονδίνο προς Κρήτη να μεταφέρεται «σηκωτός» στο διάδρομο του αεροσκάφους από έναν Έλληνα αστυνομικό.

Ένας άλλος αστυνομικός με πολιτικά περπατάει πίσω από τον... ατίθασο επιβάτη, που φαίνεται να είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, προκειμένου να βοηθήσει τον συνάδελφό του να τον σύρει έξω από το αεροσκάφος.

Ο πιλότος της Jet2 αναγκάστηκε να εκτρέψει την πτήση προς την Κέρκυρα προκειμένου να βγουν από το αεροπλάνο δύο αδέλφια, επιβάτες της συγκεκριμένης πτήσης, που φέρεται να τσακώθηκαν μεταξύ τους ενώ το αεροπλάνο πετούσε.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 3 Μαΐου. Τα δύο αδέρφια συνελήφθησαν και τους επιβλήθηκε πρόστιμο 50.000 λιρών από την Jet2 η οποία - όπως ανακοίνωσε - τους επέβαλε και απαγόρευση δια παντός από τα ταξίδια με τα αεροσκάφη της.

Κάτω από τα καθίσματά τους, οι αεροσυνοδοί βρήκαν ένα άδειο μπουκάλι βότκας, όπως είπε στη thesun.co.uk ένας επιβάτης της πτήσης.

Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα να καθυστερήσει η πτήση περισσότερο από τρεις ώρες και 45 λεπτά και να ταλαιπωρηθούν οι περίπου 200 επιβάτες.

