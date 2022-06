Όπως έκανε γνωστό ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, πριν από λίγη ώρα με ανάρτησή του στο Twitter, οκτώ μετανάστες αγνοούνται και άλλοι 104 διασώθηκαν στις Κυκλάδες από ιστιοφόρο που έφυγε από τις τουρκικές ακτές με προορισμό την Ευρώπη.

«Η Τουρκία μπορεί να κάνει καλύτερη δουλειά, συνεργαζόμενη με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα για την προστασία των ανθρώπινων ζωών και την εξάλειψη των δικτύων διακινητών, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τη συμφωνία του 2016», υπογραμμίζει ο Νότης Μηταράκης.

8 migrants missing & 104 rescued in Cyclades from a sailing boat that left Turkish shores for Europe. ?? can do a better job, working with ?? & ?? to protect human lives & eradicate smuggling networks, in line with international law and the ???? 2016 statement @suleymansoylu pic.twitter.com/bJ2p4jDUmP