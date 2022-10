Ο Σεπτέμβριος του 2022 ήταν ο τρίτος πιο ψυχρός από το 2010 στη Βόρεια Ελλάδα, μετά το 2014 και το 2016, όταν είχαν καταγραφεί ακόμη χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Η μέση μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2022 κυμάνθηκε κοντά στον μέσο όρο της περιόδου 2010-2019, όμως το τελευταίο δεκαήμερο του μήνα καταγράφηκε ένα από τα πιο ψυχρά διαστήματα των τελευταίων 12 ετών για Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τις καταγραφές 53 μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Συγκεκριμένα, στη Βόρεια Ελλάδα η απόκλιση της μέσης μέγιστης θερμοκρασίας ήταν -0,9 βαθμοί Κελσίου, στη Δυτική Ελλάδα -0,3 ° C, στη Θεσσαλία +0,3 ° C, στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόνννησο -0,1 ° C, στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη -0,2 ° C και 0 ° C, αντίστοιχα.

Η μέση μέγιστη θερμοκρασία τον φετινό Σεπτέμβριο ήταν οριακά υψηλότερη από τον Σεπτέμβριο του 2021 για τη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη, παρά το ιδιαίτερα ψυχρό διάστημα στα τέλη του μήνα.

Οι μεγαλύτερες θερμοκρασιακές αποκλίσεις καταγράφηκαν στην Αλεξανδρούπολη, όπου η θερμοκρασία κυμάνθηκε έως και 8,4°C χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα μεταξύ 19 και 27 Σεπτεμβρίου 2022, ενώ συνολικά τις 24 από τις 30 ημέρες του μήνα καταγράφηκαν αρνητικές αποκλίσεις.

Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη καταγράφηκαν παρόμοιες αρνητικές αποκλίσεις (-1,1 ° C), με 17 ημέρες του μήνα να καταγράφονται αρνητικές αποκλίσεις στην Αθήνα και 18 ημέρες στη Θεσσαλονίκη.