Την ώρα που τα Ηνωμένα Έθνη δηλώνουν την βαθιά τους θλίψη για τις εικόνες ντροπής στον Έβρο, η Frontex επιβεβαιώνει και επίσημα την ανακοίνωση της Αθήνας για τους 92 μετανάστες που βρέθηκαν γυμνοί και χτυπημένοι στον Έβρο.

Οι αξιωματικοί της Frontex ανέφεραν ότι οι μετανάστες βρέθηκαν σχεδόν γυμνοί και ορισμένοι από αυτούς με ορατά τραύματα, δήλωσε η Πολίνα Μπάκουλα, εκπρόσωπος του οργανισμού.

Μιλώντας από τα κεντρικά γραφεία της Frontex στη Βαρσοβία, τόνισε ότι οι αξιωματικοί της συνοριακής υπηρεσίας της ΕΕ συνεργάστηκαν με τις ελληνικές Αρχές για να παράσχουν στους 92 μετανάστες βοήθεια, ενώ η συνοριακή υπηρεσία ενημέρωσε τον υπεύθυνο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Frontex για πιθανή παραβίαση των δικαιωμάτων τους.

UNHCR is deeply distressed by the shocking reports and images of 92 people, who were reported to have been found at the Greek-Turkish land border, stripped of their clothes.



We condemn such cruel and degrading treatment and call for a full investigation into this incident.