Ομπρέλα προστασίας για τα ευάλωτα παιδιά, από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη, με επίκεντρο τη φιλοξενία και την εκπαιδευτική τους υποστήριξη έχει «ανοίξει» η ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση με αφορμή τη φετινή, Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού, στις 20 Νοεμβρίου, στο δίκτυο της ΑΡΣΙΣ αυτή τη στιγμή είναι ενταγμένα συνολικά περίπου 3500 παιδιά, που είτε παρακολουθούν εκπαιδευτικά προγράμματα, είτε διαμένουν στους οκτώ ξενώνες φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων (225 παιδιά) ή στα εποπτευόμενα διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαβίωσης 60 θέσεων.

Κατά τη διάρκεια ενός χρόνου (Οκτώβριος 2021 - Οκτώβριος 2022), συνολικά 3159 παιδιά, πρόσφυγες και μετανάστες σε όλη την Ελλάδα, συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με τίτλο «Όλα τα Παιδιά στην Εκπαίδευση» (All Children in Education-ACE), που υλοποιεί η ΑΡΣΙΣ. Από τα 3159 παιδιά, τα 1472 είναι ασυνόδευτα ανήλικα προσφυγόπουλα.

«Μεγάλος αριθμός ασυνόδευτων ανήλικων παιδιών βρίσκεται στο περιθώριο και πέφτει θύμα κάθε είδους εκμετάλλευσης αφού δεν διαθέτει ταξιδιωτικά ή άλλα έγγραφα ταυτοποίησης, ενώ δεν προβλέπεται κάποια ειδική άδεια διαμονής. Επιπλέον, με το κλείσιμο του στεγαστικού προγράμματος ESTIA, πολλές οικογένειες με τα παιδιά τους, από τις πιο ευάλωτες κατηγορίες, μεταφέρονται σε δομές φιλοξενίας εκτός αστικού ιστού, γεγονός που προκαλεί σειρά σοβαρών προβλημάτων, μεταξύ άλλων και στην πρόσβαση στην εκπαίδευση», αναφέρεται στην ανακοίνωση.Εκδήλωση της ΑΡΣΙΣ αφιερωμένη στα παιδιά

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το Κέντρο Μελέτης και Δημιουργικής Απασχόλησης της ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη διοργανώνει, σήμερα το απόγευμα, εκδήλωση αφιερωμένη στα παιδιά (Πτολεμαίων 35, 2ος όροφος). Με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών, παιδιά δημιούργησαν κατασκευές και έβγαλαν φωτογραφίες, με θέμα «Ο κόσμος μέσα από τα μάτια των παιδιών».

Το πρόγραμμα «Όλα τα Παιδιά στην Εκπαίδευση» υλοποιείται από την ARSIS - Association for the Social Support of Youth με τη στήριξη της UNICEF Greece και την συγχρηματοδότηση της ΕΕ.