Το γεγονός αυτό, επήλθε μετά από μηνύματά του, τα οποία και παραβίαζαν τους κανόνες της πλατφόρμας, μιας και ανάρτησε εικόνα ενός αγκυλωτού σταυρού, που μπλέκεται με ένα άστρο του Δαυίδ.

Συγκεκριμένα, χθες, Πέμπτη βράδυ, σε ένα από τα tweet του, ο νέος ιδιοκτήτης της πλατφόρμας, Έλον Μάσκ, έγραψε σε χρήστη, που επί της ουσίας του έλεγε να «συνετίσει» τον Ράπερ «Έκανα ό,τι μπορούσα. Παρόλα αυτά, παραβίασε και πάλι τον κανόνα μας εναντίον της υποκίνησης βίας. Ο λογαριασμός θα ανασταλεί».

Να θυμίσουμε ότι πριν - περίπου - 2 μήνες, τον Οκτώβριο του 2022, ο δισεκατομμυριούχος, Μάσκ, ο οποίος δηλώνει θερμός υποστηρικτής της «ελευθερίας του λόγου», είχε καλωσορίσει την επιστροφή του ράπερ στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, του οποίου είναι επικεφαλής.

No it's not. You stood up for Kanye and this is how he thanks you. Ungrateful and disappointing. Sorry E.