Οι εθνικές εκλογές πλησιάζουν και οι υποψήφιοι όλων των κομμάτων παίρνουν θέση μάχης με φόντο μια νέα εκλογική αναμέτρηση.

Κάθε πολιτικό πρόσωπο που εμπλέκεται στη συγκεκριμένη διαδικασία, μαζί με το επιτελείο που έχει αναλάβει την επικοινωνία του, αναζητούν τα κατάλληλα εργαλεία για μία βιώσιμη και λειτουργική καμπάνια που θα επιφέρει και το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Το βιβλίο του Σπύρου Καπράλου

«Συγκρούσεις και Πολιτική Επικοινωνία: η Ανατομία ενός war Room» από τις εκδόσεις Παπαζήση (2019), συνιστά ένα ολοκληρωμένο εγχειρίδιο που απαντά με μια ολιστική προσέγγιση στο δυναμικό πρόβλημα της πολιτικής επικοινωνίας.

Η σωστή και αποτελεσματική επικοινωνία είναι μια ιδιαίτερα σύνθετη υπόθεση.

Η συγκεκριμένη ερευνητική εργασία (αποτελούμενη από τέσσερα κεφάλαια) εξετάζει μεθοδικά και διεξοδικά τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία ενός πολυχώρου επικοινωνίας, η εισαγωγή νέων εργαλείων, η αξιοποίηση των ώριμων νέων τεχνολογιών, η ποιότητα στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος και η ενίσχυση (ή η αποκατάσταση) μίας σχέσης εμπιστοσύνης με τους πολίτες.

Σε αντίθεση με ό,τι έχει δημοσιοποιηθεί και αξιοποιηθεί μέχρι σήμερα, οι καταγεγραμμένες προσεγγίσεις εντάσσονται σε μια νέα αντίληψη του κεφαλαίου «επικοινωνία» που θέτει σε νέες βάσεις τη σχέση πολιτικού οργανισμού/υποψηφίου με τα media, αλλά πολύ περισσότερο δίνει έμφαση στην ανάγκη αναβάθμισης της απευθείας ενισχυμένης επικοινωνίας ( enhanced communication) του πολιτικού προσώπου με το κοινό.

Σπύρος Καπράλος-Βιογραφικό

Είναι υποψήφιος Διδάκτορας στο γερμανόφωνο διεπιστημονικό και διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα Netzwerk für Politische Kommunikation (Δίκτυο για την Πολιτική Επικοινωνία), στο οποίο συμμετέχουν τα Universität für Weiterbildung Krems (Αυστρία), Andrassy Universität Budapest (Ουγγαρία) και Zeppelin Universität (Γερμανία).

Το ερευνητικό του αντικείμενο είναι οι «Δυνατότητες για την αύξηση του ενδιαφέροντος και της συμμετοχής των πολιτών σε ευρωπαϊκά θέματα, σε Ελλάδα και Αυστρία μέσω μηχανισμών επικοινωνίας μεταξύ ευρωπαϊκών θεσμών και τοπικών κοινωνιών». Σπούδασε Τηλεόραση και Ραδιόφωνο στο πανεπιστήμιο του Salford της Μεγάλης Βρετανίας. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο από το ίδιο πανεπιστήμιο στις Πολιτικές Επιστήμες. Συμμετείχε στο πρόγραμμα Socrates και εξειδικεύτηκε στα Digital Media στο Furtwangen Universität της Γερμανίας.

Επίσης, κατέχει τίτλο Μ.Α. στην Ποιοτική Δημοσιογραφία και τις Νέες Τεχνολογίες (με διάκριση) από το European Communication Institute (ECI), μέσω του Universität für Weiterbildung Krems της Αυστρίας. Έχει εξειδικευτεί στην Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων στο ΕΚΠΑ.

O Σπύρος Καπράλος είναι μέλος της ΕΣΗΕΑ.

Κατά την εικοσαετή και πλέον επαγγελματική του σταδιοδρομία εργάστηκε σε εφημερίδες, στο διαδίκτυο, στο δημόσιο ραδιόφωνο και στη δημόσια τηλεόραση.

Το 2014 το Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθανασίου Βασιλείου Μπότση του απένειμε τιμητική διάκριση για την παρουσία του στο πολιτικό ρεπορτάζ.

Την περίοδο 2012-2015 διετέλεσε διευθυντής του γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ενώ από το 2016 έως το 2018 ήταν επικεφαλής του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή.

Επιπλέον, εργάστηκε και στο Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Fellow στο ΕCI από το 2016, διδάσκει Political Communication in European Sphere στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Επικοινωνίας.

Το 2019 εκδόθηκε το πρώτο του βιβλίο με τίτλο ‘Συγκρούσεις και Πολιτική Επικοινωνία: η Ανατομία ενός War Room’ από τις εκδόσεις Παπαζήση. Ασχολείται ερευνητικά και με τις μεθόδους βελτίωσης της πολιτικής επικοινωνίας (Kapralos, S. (2022) Sustainable and Resilient Political Strategies: Five Parameters to ensure effectiveness, Academia Letters). Εργάζεται, επίσης, ως σύμβουλος σε θέματα Τύπου και Επικοινωνίας στον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Μιλάει Αγγλικά και Γερμανικά.