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Ο ΟΑΣΑ ανακοινώνει ότι λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, συνεχίζουν να υπάρχουν μεταβολές/τροποποιήσεις στις διαδρομές των λεωφορειακών γραμμών που αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις επικρατούσες ανά περιοχή συνθήκες.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έως τώρα ενημέρωση, ισχύουν οι ακόλουθες μεταβολές:
536 ΖΗΡΙΝΕΙΟ – ΔΙΟΝΥΣΟΣ Έως 14η Φούρνος
535 ΖΗΡΙΝΕΙΟ – ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) Εκτός Ν.Εκάλη /Εκτός Λ.Πιπεροπούλου
507 ΖΗΡΙΝΕΙΟ – ΣΤΑΜΑΤΑ Έως Πλ.Σταμάτας
726 ΑΧΑΡΝΑΙ – ΘΡΑΚ/ΝΕΣ (ΒΟΥΝΟ) Έως Π.Μελά
728 ΑΧΑΡΝΑΙ – ΠΛΑΤΩΝΑΣ Έως 3η Αγ.Διονυσίου
740 ΟΛ.ΧΩΡΙΟ – ΑΧΑΡΝΑΙ – ΣΚΑ Έως ΣΚΑ – Λ. Δημοκράτιας
60 ΜΟΥΣΕΙΟ – ΑΚΑΔΗΜΙΑ – ΛΥΚΑΒΗΤΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) Έως Ευαγγελισμό
140 ΠΟΛΥΓΩΝΟ-ΓΛΥΦΑΔΑ Έως Πλ. Αγίας Σοφίας
212 ΣΤ.ΔΑΦΝΗ-ΥΜΗΤΤΟΣ-ΒΥΡΩΝΑΣ-ΚΑΡΕΑΣ Έως Αγίας Σοφίας
227 ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ Έως Φιλολάου
447 ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΑΝΩ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Έως Αναπαύσεως
608 ΓΑΛΑΤΣΙ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ-ΝΕΚΡ.ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γαλάτσι Ακαδημία (εκτός Ζωγράφου)
622 ΓΟΥΔΗ-ΑΝΩ ΓΑΛΑΤΣΙ (Πατησίων Γαλατσίου Ταϋγέτου Κέας)
700 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ (ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ) – ΣΤ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ) Έως Πλατεία Πετρούπολης
719 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ-ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ-ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ Έως Παλ. Τέρμα
731 ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ-ΣΤ.ΑΝΘ/ΛΗ-ΑΤΤ.ΝΟΣ.-ΔΑΣΟΣ ΧΑΙΔ Έως Σουκατζίδη
747 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ-ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΣΤ.ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ Έως Απολης
750 ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ-ΣΤ.ΑΙΓΑΛΕΩ-ΝΙΚΑΙΑ Έως 28ης Οκτωβρίου
806 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ-ΣΤ.ΑΙΓΑΛΕΩ έως Τέρμα Ποταμού (εκτός Καραβά)
807 ΑΝΩ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ-ΣΤ.ΑΙΓΑΛΕΩ έως Τέρμα Ποταμού (εκτός Καραβά)
809 ΣΧΙΣΤΟ-ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α έως Τέρμα Ποταμού (εκτός ΑΓΙΟ ΣΤΥΛΙΑΝΟ)
811 ΧΑΙΔΑΡΙ-ΣΤ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ Εκτός Ανθέων
814 ΣΧΙΣΤΟ-ΚΑΡΑΒΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ Εκτός Καραβά
818 ΛΙΜ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ-ΑΝΩ ΠΕΡΑΜΑ Εκτός Προφ. Ηλια/ Εκτός Γηπεδάκι
860 Π.ΦΑΛΗΡΟ-ΓΕΝ.ΚΡΑΤ.ΝΙΚ.-ΣΧΙΣΤ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Έως Λαμπράκη και Σαλαμίνος
Α11 ΠΛ.ΒΑΘΗ-ΙΛΙΟΝ-ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ(μέσω Πανοράματος) Έως Πλ. Πετρουπόλεως
Α13 ΟΜΟΝΟΙΑ-ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ Έως ΤΟΠ
Α15 ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΔΑΣΟΣ Έως Σουκατζίδη
Β1 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ Έως Άγιο Τρύφωνα
Β11 ΠΛ.ΒΑΘΗ-ΙΛΙΟΝ-ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Έως Πλ. Πετρούπολης
Β12 ΜΑΡΝΗ – ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ Έως Αμαξοστάσιο
Β9 ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ – ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ – Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Έως Μεταμόρφωση
307 ΣΤ. Δ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ – ΓΛ. ΝΕΡΑ – ΣΤ.ΠΡΟΑΣΤ. ΚΟΡΩΠΙ (Εκτός Κάντζα)
314 ΣΤ.ΔΟΥΚ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ – ΠΑΛΛΗΝΗ – ΡΑΦΗΝΑ (Εκτός Πανόραμα-Ντράφι)
Ποιες γραμμές δεν λειτουργούν σήμερα Τρίτη
535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ – ΛΙΜΝΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
861 ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΟΙΚ.ΤΙΤΑΝ
861Β ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΜΑΝΔΡΑ – ΒΙΛΙΑ – ΕΡΥΘΡΕΣ
749 ΟΙΚ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ – ΣΤ.ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ
723 ΦΥΛΗ – ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
709 ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ Α
735 ΑΧΑΡΝΑΙ – ΖΕΦΥΡΙ – ΣΤ.Κ.ΠΑΤΗΣΙΩΝ
036 ΣΤ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ – ΣΤ. ΠΑΝΟΡΜΟΥ – ΓΑΛΑΤΣΙ – ΚΥΨΕΛΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
204 ΣΤΡ.ΣΑΚΕΤΑ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ
242 ΣΤ.ΚΑΤΕΧΑΚΗ-ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ
250 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ – ΣΤ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
405 ΣΤ.ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΜΕΛΙΣΣΙΑ
406 ΣΤ.ΝΟΜΙΣΜ.-ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΤ.Δ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ
407 ΣΤ.ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ-Ν.ΖΩΗ-ΣΤ.Δ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ
410 Ο.Α.Κ.Α.-ΑΝΩ ΜΕΛΙΣΣΙΑ
444 ΣΤ. ΕΙΡΗΝΗ – ΓΑΛΑΤΣΙ – ΣΤ. ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
446 ΣΤ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΝΟΣ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ(μέσω ΠΙΚΠΑ)
450 ΣΤ.ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ-Ν.ΠΕΝΤΕΛΗ
451 ΣΤ.ΧΑΛΑΝΔΡΙ-Ν.ΠΕΝΤΕΛΗ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ
460 ΣΤ.ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ-Π.ΠΕΝΤΕΛΗ
461 ΣΤ.ΧΑΛΑΝΔΡΙ-Π.ΠΕΝΤΕΛΗ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ
501 ΠΕΥΚΗ-ΜΑΡΟΥΣΙ
522 ΣΤ.ΚΗΦΙΣΙΑ-ΑΔΑΜΕΣ Α
523 ΣΤ.ΚΗΦΙΣΙΑ-ΑΔΑΜΕΣ Β
526 ΣΤ.ΚΗΦΙΣΙΑ-ΚΕΦΑΛΑΡΙ
527 ΠΕΥΚΗ-ΣΤ.ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ
524 ΣΤ.ΚΗΦΙΣΙΑ-ΠΟΛΙΤΕΙΑ
530 ΣΤ.ΚΗΦΙΣΙΑ-ΜΕΛΙΣΣΙΑ-Ν.ΠΕΝΤΕΛΗ
541 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΣΤΑΘ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
560 ΣΤ.ΚΗΦΙΣΙΑ-ΜΟΡΤΕΡΟ-Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑ
602 Ν. ΙΩΝΙΑ – ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ – ΣΤΑΘ. ΠΑΝΟΡΜΟΥ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
604 ΝΟΣ. Α. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ – ΣΤ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
640 ΤΟΠΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
642 ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ – ΠΕΥΚΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
653 ΨΥΧΙΚΟ-ΠΑΝΟΡΜΟΥ Β
301 ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ – ΑΝΘΟΥΣΑ – ΠΕΝΤΕΛΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
301Β ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ – ΑΝΘΟΥΣΑ – ΠΕΝΤΕΛΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
306 ΣΤ.ΔΟΥΚ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ-ΔΗΜ.ΓΕΡΑΚΑ-ΜΠΑΛΑΝΑ ΓΕΡΑΚΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
324 ΑΝΘΟΥΣΑ-ΠΑΛΛΗΝΗ-ΚΑΝΤΖΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)