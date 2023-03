Πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στην Αγία Έδρα, η, ιστορικής σημασίας τελετή δωρεάς των τριών θραυσμάτων του Παρθενώνα που μέχρι τώρα βρίσκονταν στα Μουσεία του Βατικανού.

Ειδικότερα, το πρώτο θραύσμα που επιστρέφεται είναι μια κεφαλή εφήβου, το δεύτερο ανήκει σε ένα από τα άλογα του τέθριππου της Αθηνάς και το τρίτο είναι μια ανδρική κεφαλή με γένια, η οποία ανήκει στη νότια μετόπη, όπου απεικονιζόταν η Κενταυρομαχία.

Την ελληνική κυβέρνηση, στην σημερινή τελετή, εκπροσώπησε η υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμο, ο Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Εμμανουήλ Παπαμικρούλης.

In the spirit of strengthening ecumenical brotherhood, following Pope Francis' request, three fragments from the Parthenon kept in the Vatican Museums are returning to Greece.



