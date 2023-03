Ένταση μεταξύ Προέδρου και Κούγια - «Έχουν περάσει πέντε μάρτυρες εδώ και έρχεται η κυρία που έφαγε το παιδί και λέει για ξεκόλλημα, αυτόφωρο πρέπει να πάει» είπε ο συνήγορος της κατηγορούμενης.

Σε υψηλούς τόνους συνεχίστηκε η δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου ενώπιον του ΜΟΔ όπου κατέθεσε η παιδίατρος, διευθύντρια του Καραμανδάνειο,υ Κατερίνα Τριάντη για την εισαγωγή στο νοσοκομείο της Τζωρτζίνας στις 8 Απριλίου 2021 και την ανακοπή που υπέστη τρεις μέρες μετά προκαλώντας σοκ στους γιατρούς που δεν μπορούσαν να εξηγήσουν το περιστατικό.

«Όταν έπαθε ανακοπή η Τζωρτζίνα κοιτούσαμε ο ένας τον άλλον και αναρωτιόμασταν "γιατί , τι έγινε ;". Δεν πεθαίνει έτσι ένας άνθρωπος… Πρέπει να έχεις κάτι για να πεθάνεις… Υπάρχει κάποια αιτία που οδηγείται εκεί ο άνθρωπος. Στην μικρή, τουλάχιστον μέχρι τις 9 Απριλίου 2021, δεν υπήρχε καμία αιτία...» είπε χαρακτηριστικά η κυρία Τριάντου.

Η μάρτυρας τόνισε πως το κοριτσάκι, που εισήχθη μετά από δήλωση της μητέρας για επεισόδιο σπασμών, ελέγχθηκε εξονυχιστικά από τους γιατρούς, καθώς επρόκειτο για ένα παιδί που είχε χάσει τα αδέλφια του. Τόνισε επίσης η μάρτυρας πως έγινε σειρά εξετάσεων οι οποίες δεν έδειξαν τίποτα ανησυχητικό.

Όταν η παιδίατρος είπε πως καταγράφηκε ένα στιγμιαίο επεισόδιο στο μηχάνημα με 132 σφίξεις, το οποίο εφόσον είχε βγει φυσιολογικό το καρδιογράφημα αποδόθηκε, όπως ανέφερε, «μάλλον σε κάποιο από τα αυτοκόλλητα που κουνήθηκε», αντέδρασε έντονα ο συνήγορος της κατηγορουμένης Αλέξης Κούγιας, που γελώντας δυνατά της είπε «δεν ντρέπεστε λιγάκι;».

Μάρτυρας: Ξεκολλάνε…

Πρόεδρος (προς Κούγια): Πρέπει να ντρέπεστε, είναι απαράδεκτο

Αλέξης Κούγιας: Εντάξει κυρία πρόεδρε

Πρόεδρος: Θα περάσουν πολλοί μάρτυρες

Αλέξης Κούγιας: Όχι τέτοιοι

Πρόεδρος: Αν αντιδρούμε έτσι…

Αλέξης Κούγιας: Προς Θεού! Έχουμε την κυρία που έφαγε το παιδί. Αυτόφωρο πρέπει να πάτε…

Πρόεδρος: Θα ρωτήσετε όταν έρθει η ώρα. Θα καταθέσει αυτά που γνωρίζει

Αλέξης Κούγιας: Και εμείς θα κάνουμε αυτά που πρέπει

Σύμφωνα με την μάρτυρα, η Τζωρτζίνα όταν την εξέτασε «ήταν εντελώς καλά και έτρωγε απ' έξω… Αυτό που κατάλαβα ήταν πως το παιδί ήταν σε άριστη κλινική κατάσταση… Λέω πώς μπορεί να πεθάνει έτσι ένα παιδί που θέλει να φάει σουβλάκια;».

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις η παιδίατρος τόνισε πως «το εικοσιτετράωρο που ήμουν εγώ και έλεγξα το παιδί, ήταν ασυμπτωματικό και γι αυτό είπα να πάρει εξιτήριο. Δεν ξέρω τι έγινε μετά…».

Όπως είπε η μάρτυρας, το παιδί παρέμεινε στο νοσοκομείο ενώ οι γιατροί είχαν συστήσει να φύγει, μετά από έναν εμετό που έκανε και κρίθηκε ότι πρέπει να παρακολουθηθεί. «Είπα στη μαμά ότι "δεν έδειξαν τίποτα οι εξετάσεις, δεν βρήκαμε νόσο να το πάτε σπίτι σας" και σκεπτόμενη τα άλλα παιδιά της, της είπα "η πόρτα μας είναι ανοικτή". Δεν μου είπε τίποτα. Ήθελα να της δώσω θάρρος να γυρίσει στο σπίτι της… Εκείνη την στιγμή εγώ έβλεπα έναν άνθρωπο πονεμένο δίπλα στο παιδί του…».

Αναφερόμενη στην ανακοπή που υπέστη το παιδί, από την οποία σώθηκε η ζωή του αλλά μένοντας τετραπληγικό, η μάρτυρας είπε πως ήταν μία δυσάρεστη και αναπάντεχη εξέλιξη καθώς δεν υπήρχε η παραμικρή ένδειξη για κάτι τέτοιο.

Κατά την εξέταση της από την υπεράσπιση, η μάρτυρας τόνισε -κατόπιν σχετικής ερώτησης- ότι η ίδια δεν γνώριζε τη δράση της κεταμίνης και ότι εκ των υστέρων έμαθε για την ουσία. Απαντώντας στις αιτιάσεις του κ. Κούγια περί μίας στημένης διαδικασίας ώστε να βρεθεί η μητέρα κατηγορούμενη, η κυρία Τριάντου είπε πως κατέθεσε για τα περιστατικά που έζησε. Μάλιστα φορτισμένη από τον καταιγισμό ερωτήσεων της υπεράσπισης η μάρτυρας κάποια στιγμή είπε: «Είμαι μάνα δυο παιδιών και παρακαλώ να "φύγω" πριν τα παιδιά μου. Δεν μπορώ να φανταστώ μια μάνα να σκοτώνει το παιδί της. Εγώ είμαι γιατρός σώζω ζωές… Τα παιδιά δεν πεθαίνουν από έμφραγμα».

Αλέξης Κούγιας: Με χορήγηση κεταμίνης μπορεί να προκληθεί ανακοπή;

Μάρτυρας: Να ρωτήσετε αναισθησιολόγο, εγώ δεν έχω δουλέψει ποτέ με κεταμίνη … Υπάρχουν φάρμακα, όπως ναρκωτικά κλπ, που κάνουν ανακοπή

Αλέξης Κούγιας: Σας είπαν πώς έπαθε ανακοπή;

Μάρτυρας: Μου είπαν ότι το βρήκαν πεθαμένο και έκαναν τεράστια προσπάθεια να το επαναφέρουν

Αλέξης Κούγιας: Μπορείτε να εξηγήσετε πώς η κεταμίνη οδηγεί σε ανακοπή ;

Μάρτυρας: Δεν γνωρίζω τη δράση του φαρμάκου

Αλέξης Κούγιας: Υπήρχε κεταμίνη στο νοσοκομείο;

Μάρτυρας: Στο τμήμα μου δεν υπάρχει, οι αναισθησιολόγοι την ξέρουν. Εγώ την έμαθα αργότερα, όταν ρώτησα

Αλέξης Κούγιας: Το ίδιο και η κατηγορούμενη: Το έμαθε μετά… Θα μπορούσε να προκαλέσει ανακοπή με φραγή μύτης και στόματος;

Μάρτυρας: Δεν είμαι εγκληματολόγος. Ήμουν μπροστά;

Αλέξης Κούγιας: Θα μπορούσε;

Μάρτυρας: Ξέρω ότι οι μανάδες αγαπάνε τα παιδιά τους…

Πρόεδρος: Μπορούν να προκαλέσουν ασφυξία;

Μάρτυρας: Βεβαίως. Η εσκεμμένη ασφυξία είναι αιτία ανακοπής.

Η παιδίατρος υπογράμμισε πως εφόσον το κοριτσάκι δεν είχε συμπτώματα συμβατά με καρδιακή νόσο «η εξέταση χόλντερ δεν θα βοηθούσε», φράση που πυροδότησε κι άλλο την ατμόσφαιρα και προκάλεσε την αντίδραση της υπεράσπισης.

Αλέξης Κούγιας: Μας έχετε τρελάνει στα ψέματα. Τόσα ψέματα δεν έχει πει κανείς

Μάρτυρας: Είμαι δημόσιο πρόσωπο. Παρακαλώ κυρία πρόεδρε να με προστατεύσετε

Πρόεδρος: Σας παρακαλώ κύριε συνήγορε

Αλέξης Κούγιας: Αφήσατε ένα παιδάκι να πεθάνει επειδή ήταν Σαββατοκύριακο και πήγατε διακοπές. Η κατηγορούμενη είναι κατηγορούμενη από εσάς…

Μπορεί να έχει γίνει ιατρικό λάθος εδώ; Αν αποδειχθεί ότι η μητέρα δεν έκανε τίποτα, τι άλλο μπορεί να συνέβη;

Μάρτυρας: Δεν μου έρχεται η φράση στα ελληνικά... it's up to you…

Αλέξης Κούγιας: Ε, τότε θα πω κι εγώ Κορωπί. Καλές γιορτές…