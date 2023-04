Μαθητές στην Θεσσαλονίκη έστειλαν το δικό τους μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού.

Αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλαν μαθητές γυμνασίου και λυκείου από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι συμμετείχαν στην εκδήλωση με τίτλο «Όταν το παζλ συμπληρώνεται...», η οποία πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού.

«Είμαστε όλοι ίδιοι, αλλά και διαφορετικοί. Ανεξαρτήτως αν είσαι παιδί με αυτισμό, με ειδικές ανάγκες ή χωρίς, σημασία έχει να είσαι στο ‘’εσύ’’», είπε η Μυριάνα. «Είμαστε όλοι διαφορετικοί και ταυτόχρονα ίσοι. Η λέξη ‘’αυτιστικέ’’ χρησιμοποιείται ως βρισιά από κάποιες παρέες. Αυτό είναι λάθος. Πρέπει όλοι να μάθουμε πως δεν είναι ντροπή κάποιος να έχει αυτισμό», συμπλήρωσε ο Σπύρος. «Πιστέψτε στον εαυτό σας! Κάνετε όνειρα, προσπαθήστε! Όπως τα παιδιά με αυτισμό, που καταφέρνουν να κάνουν τόσα πράγματα!», προέτρεψε ο Μιχάλης. «Όταν θέλουμε, μπορούμε. Φεύγοντας από εδώ όλοι έχουμε την ανάγκη και μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι», είπαν η Ευαγγελία και ο Ανέστης.

Οι μαθητές περιέγραψαν τον αυτισμό μέσα από τη δική τους ματιά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συσπείρωσης για έναν κόσμο δίκαιο για όλους. Νωρίτερα, μαζί με εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, εκπροσώπους της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των φορέων που ασχολούνται με τον αυτισμό, παρακολούθησαν το ντοκιμαντέρ «Who is the last one- Ποιος είναι τελευταίος;» του Διεθνούς Φεστιβάλ «H αντανάκλαση της αναπηρίας στην τέχνη» - RoDi του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που πραγματεύεται πώς παιδιά διαγνωσμένα στη διαταραχή του φάσματος του αυτισμού και μη, εργάζονται στην ίδια θεατρική σκηνή και γίνονται μια ομάδα. Μετά την προβολή, ακολούθησε συζήτηση του κοινού με ειδικούς επιστήμονες, στην οποία εστίασαν στις πτυχές του αυτισμού, αλλά και στα κοινωνικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αυτισμό στην άσκηση των δικαιωμάτων τους, στην εκπαίδευση και στην κοινωνία γενικότερα

«Μπορεί να απομένουν αρκετά βήματα για να γίνει βιώσιμη η καθημερινότητα για τους ανθρώπους στο φάσμα του αυτισμού, όμως αυτό είναι κάτι που όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε, ο καθένας με τον τρόπο του», τόνισε στον χαιρετισμό του ο πρόεδρος του ΔΣ του Νοσοκομείου Μιχάλης Καραβιώτης. Παράλληλα, ανέφερε ότι στο Παπαγεωργίου υλοποιήθηκε πιλοτική παρέμβαση σε παιδιά με αυτισμό, τα οποία συνεργάστηκαν με δυο «κοινωνικά» ρομπότ, τον Nao και την Pepper, και βοηθήθηκαν στο να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες και να εξοικειωθούν στην κατανόηση εννοιών.

Στη διαφορετικότητα των παιδιών στο φάσμα του αυτισμού αναφέρθηκε και η αντιπρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Νοσοκομείου «Η Αντηρίδα» Ζωή Ψαρρά-Παπαγεωργίου, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για παιδιά με χαρίσματα και πολλά ταλέντα στα οποία όλοι πρέπει να είμαστε δίπλα.

Την εκδήλωση διοργάνωσαν το Ίδρυμα Παπαγεωργίου, ο Σύλλογος Φίλων του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου «Η Αντηρίδα», ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Β.Ε. «Αχτίδα» και η Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (ΕΕΠΑΑ) – Παράρτημα Θεσσαλονίκης.