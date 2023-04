Το βάψιμο των πασχαλινών αυγών έχει να κάνει με κάτι περισσότερο από τη δημιουργία όμορφης πασχαλινής διακόσμησης και τη διασκέδαση με τα παιδιά!

Στην πραγματικότητα, το βάψιμο των πασχαλινών αυγών μπορεί να έχει και μια βαθύτερη θρησκευτική σχέση, σύμφωνα με το The Issue.

Μια παράδοση σχετικά με τα πασχαλινά αυγά σχετίζεται με τη Μαρία Μαγδαληνή, το πρώτο άτομο που είδε τον Ιησού μετά την Ανάσταση.

Όπως λέει η ιστορία, κρατούσε ένα απλό αυγό παρουσία ενός αυτοκράτορα και διακήρυττε την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Ο αυτοκράτορας είπε ότι η ανάσταση του Ιησού από τους νεκρούς ήταν τόσο πιθανή όσο και το να γίνει κόκκινο το αυγό.

Και αυτό κι έγινε: To αυγό έγινε κατακόκκινο ενώ η Μαρία Μαγδαληνή ακόμη μιλούσε.

Πάσχα: Η Κυριακή των αυγών

Επιπλέον, για τις 40 ημέρες που προηγούνται του Πάσχα, γνωστές ως Σαρακοστή, οι Χριστιανοί αρχίζουν να προετοιμάζονται για τη γιορτή προσευχόμενοι, διαλογιζόμενοι και κάνοντας προσωπικές θυσίες. «Οι χριστιανοί ιστορικά προετοιμάζονται με την παραίτηση από τα συνηθισμένα διατροφικά είδη, όπως το κρέας, τα αυγά και το γάλα», λέει η Anne Kathryn Killinger, συγγραφέας του βιβλίου An Inner Journey to Easter.

«Για πολλά χρόνια, το Πάσχα ήταν γνωστό στη Δυτική Ευρώπη ως Κυριακή των αυγών, γιατί η κατανάλωση αυγών εκείνη την ημέρα ήταν μία από τις χαρές του». Αυτά τα αυγά συχνά παρουσιάζονταν σε καλάθια επενδεδυμένα με χρωματιστό άχυρο για να μοιάζουν με φωλιά πουλιού, χάρη και πάλι, ίσως, στην Eostre.