Ο Παύλος Γερουλάνος επέλεξε τον λογαριασμό του στο Facebook για να πει το τελευταίο αντίο στην αδερφή του Δέσποινα η οποία «έφυγε» από λοίμωξη του αναπνευστικού.

Το τελευταίο αντίο μέσω των social media επέλεξε να πει ο Παύλος Γερουλάνος στην αγαπημ΄ένη του αδερφή η οποία έχασε τη μάχη και κατέληξε στο νοσοκομείο.

Η Δέσποινα Γερουλάνου έπασχε από μία αυτοάνοση ασθένεια που είχε «χτυπήσει» το αναπνευστικό της σύστημα και μετά από μία σοβαρή λοίμωξη οδηγήθηκε στο νοσοκομείο. Η κατάστασή της κρίθηκε από την πρώτη στιγμή σοβαρή και η ίδια έδωσε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Τις τελευταίες μέρες η κατάστασή της είχε επιδεινωθεί και βρέθηκε στην εντατική όπου και κατέληξε.

Η ανάρτηση

«Αντίο αδελφούλα μου… Σ´ αγαπώ πολύ. Αντίο», έγραψε στην ανάρτησή του ο κ. Γερουλάνος την οποία συνόδευσε με το τραγούδι The Host of Seraphim του συγκροτήματος Dead can dance. Η κηδεία της Δέσποινας Γερουλάνου θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο και στη συνέχεια η σορός της θα αποτεφρωθεί.

{https://twitter.com/P_Yeroulanos/status/1648393944894521345?s=20}