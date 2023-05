Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης είχε ενεργή και καθοριστική συμμετοχή στην εκδήλωση TBEX Europe 2023, που πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα, από τις 8 Μαΐου έως τις 11 Μαΐου.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε περισσότερους από 330 travel bloggers, δημοσιογράφους και δημιουργούς περιεχομένου από όλο τον κόσμο, αναδεικνύοντας την Ελλάδα ως κορυφαίο ταξιδιωτικό προορισμό παγκοσμίως.

Η TBEX Europe 2023 ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης προκειμένου να συνδεθεί με σημαντικούς επαγγελματίες και εταιρείες του Τουρισμού. Συγκεκριμένα, εκπρόσωποι της Περιφέρειας πραγματοποίησαν ουσιαστικές συναντήσεις με τους παρακάτω επαγγελματίες και φορείς:

Real Green Experiences (Greece), Bemused Backpacker (UK), Octopus Transfers (Croatia), Passports and Preemies (US), Nothing Familiar (US), Traveling Terry (US), Sweet Cs (US), A Taste for Travel (Canada), Real Adventures (US), Enjoy Travel Life (US), Travel Passionate (Greece), Travel Notes and Beyond (US), The Greek Vibe (Greece), Amateur Traveler (US), Welcome to Wanderlust Marriage (US), MURFREESBORO (US), Von Ort zu Ort reisen (Germany), Greece Travel Secrets (Australia), In the Spotlight (US), Probe around the Globe (Netherlands), Perceptive Travel Blog (Mexico), Heather on her travels (UK), Real Girl Review (US), De contrasten van Rhodos (Netherlands), Olive Tomato (Greece), A Luxury Travel Blog (UK), Live Dream Discover (Canada), Explorer Momma (US), 24 hours in Calgary (Australia), Six Legs with Travel (US), Bucket List Things (Canada), Toddhata.com (Mexico), Toby Dore (US), Nakymia vihrealta (Italy), και Proven Trip (UK).

Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης της βασικής επικοινωνιακής καμπάνιας για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, η οποία έχει ως κεντρικό μήνυμα «Αγκαλιά Γεμάτη Ελλάδα». Αυτές οι συναντήσεις είχαν ως στόχο την προβολή των μοναδικών πολιτιστικών θησαυρών της Περιφέρειας, την ενίσχυση του τουριστικού προφίλ της και την αύξηση της τουριστικής κίνησης. Οι συζητήσεις περιστράφηκαν γύρω από την πλούσια ιστορία, την πολιτιστική ποικιλομορφία και τα εκπληκτικά φυσικά τοπία της Περιφέρειας, αναδεικνύοντας τις δυνατότητές της ως δημοφιλούς προορισμού στην Ελλάδα.

Η TBEX Europe 2023 περιλάμβανε επίσης ταξίδια εξοικείωσης, εκδηλώσεις δικτύωσης και ένα φεστιβάλ γαστρονομίας. Οι συμμετέχοντες εξερεύνησαν την ομορφιά της Περιφέρειας Πελοποννήσου και άλλων περιοχών της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης δεσμεύεται να ενισχύσει την τουριστική της παρουσία και να αξιοποιήσει τα ψηφιακά μέσα για την περαιτέρω προώθηση του τόπου της. Η επιτυχία της TBEX Europe 2023 καταδεικνύει τη δυνατότητα της Περιφέρειας να γίνει ένας ολοένα και πιο δημοφιλής προορισμός καθόλη τη διάρκεια του χρόνου για επισκέπτες από όλο τον κόσμο.