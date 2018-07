Ο Ερντογάν έχει απορρίψει τους ισχυρισμούς του προέδρου του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, λέγοντας τον περασμένο Νοέμβριο ότι η οικογένειά του «δεν έχει στείλει ούτε δεκάρα στο εξωτερικό». Αξιωματούχοι στην προεδρία δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για κάποιο σχόλιο.

Ο πρόεδρος, που επανεξελέγη πριν από τρεις εβδομάδες και ανέλαβε νέες διευρυμένες εκτελεστικές δυνάμεις, είχε δεσμευθεί να φέρει τον Κιλιτσντάρογλου ενώπιον της δικαιοσύνης, λέγοντας ότι θα «πληρώσει το τίμημα».

Ο Κιλιτσντάρογλου έχει έκτοτε κληθεί έκτοτε να καταβάλει αποζημίωση στο Ερντογάν σε πολλές υποθέσεις, αλλά η σημερινή δικαστική απόφαση, που διατάσσει την πληρωμή 359.000 λιρών (75.000 δολαρίων) στον πρόεδρο και το περιβάλλον του, είναι το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα ποσό.

Την ίδια ώρα, οι αρχές ξεκίνησαν έρευνα σε βάρος του Κιλιτσντάρογλου αφού ανήρτησε γελοιογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου το πρόσωπο του Ερντογάν είχε σχεδιαστεί πάνω σε διάφορα ζώα, με τη λεζάντα «Χώρα του Ταγίπ», σύμφωνα με το πρακτορείο Ανατολή.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ερντογάν κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά σε βάρος του Κιλιτσντάρογλου και 72 ακόμα βουλευτών του CHP που είχαν αναδημοσιεύσει το σκίτσο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η προσβολή του προέδρου είναι αδίκημα που τιμωρείται με κάθειρξη έως τέσσερα έτη στην Τουρκία και οι δικηγόροι του Ερντογάν έχουν καταθέσει πάνω από 1.800 αγωγές σε βάρος πολιτών για τέτοιες κατηγορίες.

