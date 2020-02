Προκαλεί παγκόσμιο σοκ ο τελευταίος απολογισμός των νεκρών από την επιδημία πνευμονίας που προκαλεί ο νέος κοροναϊός καθώς πλέον ανέρχεται σε 722 ως τα μεσάνυχτα της Παρασκευής στην ηπειρωτική Κίνα.

Άλλοι 86 ασθενείς υπέκυψαν, όπως ανακοίνωσε η εθνική επιτροπή υγείας σήμερα Σάββατο.

Στην επαρχία Χουμπέι, την εστία της επιδημίας καταγράφησαν επιπλέον 81 θάνατοι από κοροναϊό, εκ των οποίων 67 στην πόλη Ουχάν.

Σε όλη την ηπειρωτική Κίνα, καταγράφησαν χθες επιπλέον 3.399 επιβεβαιωμένα νέα κρούσματα του 2019-nCoV, αυξάνοντας σε πάνω από 31.774 το σύνολο των κρουσμάτων στη χώρα.

Έλεγχος κονδυλίων για τον έλεγχο του κοροναϊού

Το Πεκίνο θα αρχίσει την διαδικασία επίσημου λογιστικού ελέγχου για την διάθεση κονδυλίων, αλλά και για τις κοινωνικές δωρεές σχετικά με την πρόληψη και τον έλεγχο του νέου κορονοϊού, σύμφωνα με το Γραφείο Εθνικού Λογιστικού Ελέγχου (ΝΑΟ).

Η διαδικασία λογιστικού ελέγχου θα πρέπει να επικεντρωθεί στην υλοποίηση υποστηρικτικών κινήσεων, όπως, οι φορολογικές ελαφρύνσεις, οι μειώσεις επιτοκίων, αλλά και η διάθεση έκτακτων κονδυλίων για τον έλεγχο εξάπλωσης του νέου κοροναϊού, όπως και για τις κοινωνικές δωρεές.

Σημειώνεται ότι το Πεκίνο διέθεσε χθες 200 εκατομμύρια γουάν (περίπου 28,67 εκατομμύρια δολάρια) από τον κεντρικό προϋπολογισμό για την αντιμετώπιση των πιο σοβαρών περιστατικών εξάπλωσης του νέου κοροναϊού.

Οι δαπάνες αυτές έγιναν για την κάλυψη των αναγκών τριών νοσοκομείων στην επαρχία Χουμπέι, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της εξάπλωσης του νέου κοροναϊού.

Τα χρήματα αυτά θα διατεθούν για την οργάνωση μονάδων ειδικής αντιμετώπισης των περιστατικών μόλυνσης από το νέο κοροναϊό, σύμφωνα με την αρμόδια Επιτροπή για την Ανάπτυξη και την Ανασυγκρότηση.

Τεράστια κινητοποίηση - μεταφορά χιλιάδων τόνων ιατρικού υλικού

Οι κινεζικοί σιδηρόδρομοι (The China State Railway Group Co., Ltd) είχαν μεταφέρει περίπου 35.610 τόνους υλικού πρόληψης και προστασίας από το νέο κορονοϊό μέχρι το απόγευμα της Πέμπτης σύμφωνα με ανακοίνωσή τους.

Η συνολική ποσότητα των εφοδίων περιείχε 123.086 τεμάχια, συμπεριλαμβανομένων και 30.951 τόνων ειδικού ιατρικού υλικού.

Από την άλλη μεριά, η διακίνηση των επιβατών με τους σιδηροδρόμους μειώθηκε δραστικά κατά 89%, σε ετήσιο επίπεδο στην Κίνα.

Νέα κρούσματα κοροναϊού

Δύο νέα κρούσματα λοίμωξης από τον κοροναϊό επιβεβαιώθηκαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αυξάνοντας σε επτά τον συνολικό αριθμό των ανθρώπων που έχουν διαγνωστεί με την ασθένεια, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της χώρας στο Twitter.

