Σύμφωνα με μια ενοποίηση πέντε μεγάλων διεθνών βάσεων δεδομένων που πραγματοποίησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας (WMO), ένας οργανισμός του ΟΗΕ, το έτος 2020 είναι μαζί με το 2016 στο υψηλότερο βήμα των πιο θερμών ετών στον κόσμο, σε αποθέωση μιας δεκαετίας με θερμοκρασίες ρεκόρ.

«Το 2020 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά για τον πλανήτη. Υπήρξε η θερμότερη χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ, ξεπερνώντας μόλις το ρεκόρ του 2016 με λιγότερο από το ένα δέκατο του βαθμού», ανέφερε από την πλευρά της η NASA.

Αυτή η υπερθέρμανση ρεκόρ καταγράφηκε παρά την ψύξη που προκλήθηκε στο τέλος του έτους από το φυσικό ωκεάνιο φαινόμενο Λα Νίνια. Το 2016 σημαδεύτηκε από ένα ισχυρό επεισόδιο του Ελ Νίνιο, ένα φυσικό ωκεάνιο φαινόμενο που προκαλεί αυξημένες θερμοκρασίες.

«Είναι αξιοσημείωτο ότι οι θερμοκρασίες του 2020 ήταν σχεδόν ισοδύναμες με αυτές του 2016, όταν κατά τη διάρκεια του τελευταίου είδαμε μία από τις υψηλότερες θερμοκρασίες που αποδίδονταν στο φαινόμενο Ελ Νίνιο», υπογράμμισε ο γενικός γραμματέας του WMO Πέτερι Τάαλας.

Είναι επομένως σαφές ότι η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από τον άνθρωπο είναι τώρα τόσο ισχυρή όσο η δύναμη της φύσης», διαβεβαίωσε.

Το επεισόδιο του Λα Νίνια που άρχισε στα τέλη του 2020 αναμένεται να συνεχιστεί έως τα μέσα της χρονιάς. Οι συνέπειες του είναι γενικά ισχυρότερες κατά το δεύτερο έτος της εμφάνισής τους, και απομένει να εξεταστεί σε ποιο βαθμό η ψύξη που προκαλείται από το Λα Νίνια θα μπορούσε να σταματήσει προσωρινά τη γενική τάση της αύξησης της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με τον WMO, τα αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά του έτους 2020 είναι η συνεχής ζέστη και οι δασικές πυρκαγιές στη Σιβηρία, το μικρό μέγεθος του Αρκτικού πάγου και μια εποχή τυφώνων στον Ατλαντικό.

«Αυτή η χρονιά ήταν ένα πολύ εμφανές παράδειγμα το πώς είναι να ζεις υπό μερικές από τις σοβαρότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής που έχουμε προβλέψει», δήλωσε η Λέσλι Οτ, του κέντρου Goddard της Nasa.

«Ένα προοίμιο»

Το 2020, «βιώσαμε άμεσα πώς εκφράζεται η θερμότητα στον πλανήτη μας. Οι μεγάλες πυρκαγιές, οι έντονοι τυφώνες και το λιώσιμο των πάγων που γνωρίσαμε το 2020 είναι οι άμεσες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής που προκαλεί ο άνθρωπος», σημείωσε η NASA.

Τόσες καταστροφές που αναμένεται να ενταθούν την προσεχή δεκαετία, ειδικά εάν οι εκπομπές των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου συνεχιστούν με τον σημερινό ρυθμό.

«Αυτό δεν είναι ο νέος κανόνας. Είναι ένα προοίμιο αυτού που θα ακολουθήσει», προειδοποίησε ο Γκάβιν Σμιντ, διευθυντής του Ινστιτούτου Διαστημικών Μελετών στο κέντρο Goddard της Nasa.

Το έτος 2020 τελείωσε στους 1,25 βαθμούς Κελσίου πάνω από την προ-βιομηχανική περίοδο, «και βλέπουμε ήδη πρωτοφανή ακραία καιρικά φαινόμενα σε όλες τις περιοχές και σε όλες τις ηπείρους», σημείωσε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Και προειδοποίησε «Οδεύουμε προς μια καταστροφική αύξηση της θερμοκρασίας από 3 έως 5 βαθμούς κατά τη διάρκεια του 21ου αιώνα».

«Η ειρήνη με τη φύση είναι η μεγάλη αποστολή του αιώνα μας. Πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα για όλους παντού στον κόσμο», τόνισε ο επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών.

Η συμφωνία του Παρισιού αποσκοπεί στη διατήρηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη πολύ κάτω των +2 ° C, εάν είναι δυνατόν +1,5 ° C. Σύμφωνα με τον WMO, υπάρχει τουλάχιστον μία πιθανότητα στις πέντε η αύξηση αυτή να υπερβαίνει προσωρινά τους 1,5 ° C έως το 2024.