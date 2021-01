Έλαμψε η Lady gaga στην τελετή ορκωμοσίας του νέου Προέδρου των ΗΠΑ. Τραγούδησε τον Εθνικό ύμνο και συγκίνησε. Εξίσου εντυπωσιακή και η λατίνα Τζένιφερ Λόπεζ η οποία και τραγούδησε το This Land is Your Land και το America the Beautiful. Δείτε τις εμφανίσεις τους.