Χρησιμοποιώντας ως βάση το κλασσικό μοντέλο της Nike «Air Max 97» ο Αμερικανός ράπερ Lil Nas X σε συνεργασία με τη καλλιτεχνική συλλογικότητα MSCHF με έδρα τη Νέα Υόρκη, δημιούργησαν αυτό το σίγουρα όχι απαρατήρητο μοντέλο αθλητικών παπουτσιών. H γνωστή εταιρεία αθλητικών ειδών με γραπτή ανακοίνωσή της ξεκαθάρισε ότι δεν συμμετείχε στη δημιουργία των τροποποιημένων αθλητικών παπουτσιών. «Δεν έχουμε σχέση με τον Lil Nas ή το MSCHF», δήλωσε η εταιρεία σύμφωνα με το CNN. «Η Nike δεν σχεδίασε ούτε κυκλοφόρησε αυτά τα παπούτσια και δεν τα υποστηρίζουμε» συμπλήρωσε η ανακοίνωση της εταιρείας.

Αργότερα η εταιρεία προχώρησε μήνυση εναντίον των δημιουργών του αμφιλεγόμενου παπουτσιού, καθώς είναι δυνατόν να δημιουργηθεί «σύγχυση» μεταξύ των συγκεκριμένων παπουτσιών και εκείνων της εταιρείας. Αντίστοιχες αποστάσεις κράτησαν και τα μέλη της συλλογικότητας ξεκαθαρίζοντας ότι η Nike «δεν συμμετείχε σε αυτό, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα».

Συνολικά 666 ζευγάρια από το συγκεκριμένο μοντέλο λανσαρίστηκαν με κάθε αερόσολα να περιέχει 60 κυβικά εκατοστά κόκκινου μελανιού και «μία σταγόνα» ανθρώπινου αίματος. Συγκεκριμένα, όπως υποστήριξε εκπρόσωπος του MSCHF το αίμα στα υποδήματα έχει παρασχεθεί από μέλη της συλλογικότητας προσθέτοντας: «Μας αρέσει να θυσιαζόμαστε για την τέχνη μας»

Ακόμα και η τιμή του ζεύγους,1018 δολλάρια δεν είναι τυχαία και αποτελεί μια έμμεση αναφορά στο Βιβλικό εδάφιο Κατά Λουκά 10:18 που αναφέρει: «Είδα τον Σατανά να πέφτει σαν αστραπή από τον ουρανό».

Τα παπούτσια, που κυκλοφόρησαν τη Δευτέρα, προκάλεσαν οργή στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και προκάλεσαν την έντονη κριτική μιας σειράς πολιτικών και θρησκευτικών προσωπικοτήτων στην Αμερική, συμπεριλαμβανομένου του Κυβερνήτη της Νότιας Ντακότα, Κρίστι Νοέμ και του ευαγγελικού πάστορα, Μάρκ Μπερνς.

Ο τελευταίος περιέγραψε τα αθλητικά παπούτσια σε ένα tweet ως «διαβολικά» και «αιρετικά».

Ορισμένοι οπαδοί του ράπερ, εν τω μεταξύ, δήλωσαν την υποστήριξή τους και την επιθυμία τους να αποκτήσουν ένα ζευγάρι.

Σε απάντηση, ο Lil Nas X (του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Μοντέρο Λαμάρ Χιλ) δημοσίευσε ένα βίντεο στον επίσημο λογαριασμό του στο YouTube με τίτλο «Ο Lil Nas X απολογείται για το Σατανικό Παπούτσι», το οποίο έχει πάνω από 2,6 εκατομμύρια προβολές. Αλλά μετά από λίγα δευτερόλεπτα, τη φαινομενική συγγνώμη διαδέχεται μια σκηνή από το νέο μουσικό του βίντεο, «Montero (Call Me By Your Name)», δείχνοντάς τον να χορεύει προκλητικά με έναν χαρακτήρα διαβόλου.