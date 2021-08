Αυτές οι αλλαγές ήρθαν για να μείνουν και άρα οι παραδοσιακές μέθοδοι μάρκετινγκ χρειάζονται μια αναθεώρηση. Πώς φτάνει κανείς στους καταναλωτές μέσω των κινητών τους τηλεφώνων;

Το να παίζετε στα δάκυτλα τα βασικά της στρατηγικής mobile marketing θα σας βοηθήσει να επεκτείνετε το κοινό στόχο σας και να τους μιλήσετε με πιο πρωτοποριακούς και άμεσους τρόπους απ’ ότι στο παρελθόν.

Γιατί χρειάζεστε μια στρατηγική mobile marketing;

Για πολλούς από εμάς τα κινητα είναι σαν επέκταση του χεριού μας. Κάτι που χρησιμοποιούμε συνεχώς και που δεν μπορούμε χωρίς αυτό. Και αυτό δημιουργεί μια τεράστια ευκαιρία για επιχειρήσεις όλων των ειδών να έρχονται σε επαφή με τους καταναλωτές τους 24 ώρες το εικοσιτετράωρο. Τα smartphones είναι επίσης εξαιρετικά εξελιγμένα, ώστε να επιτρέπουν όλων των ειδιών τα πρωτοποριακά εργαλεία (τεχνητή νοημοσύνη, QR codes, υπηρεσίες βάσει τοποθεσίας κλπ) για τους marketers που ψάχνουν τρόπους να έλθουν σε επαφή με το πελατειακό κοινό τους.

Τι είναι το mobile marketing;

Το mobile marketing είναι η διενέργεια μάρκετινγκ προς καταναλωτές μέσω των smartphones τους. Μπορεί να χρησιμοποιήσει ψηφιακά κανάλια και κοινωνικά δίκτυα και να ανοίξει την πόρτα σε άλλες ψηφιακές επικοινωνίες, όπως εξυπηρέτηση πελατών και αξιολόγηση από τους χρήστες .

Τι σημαίνει στρατηγική mobile marketing;

Μία στρατηγική mobile marketing είναι μια προσέγγιση ψηφιακού μάρκετινγκ που επιχειρεί να φτάσει στους χρήστες μέσω των κινητών τους συσκευών. Είναι μια προσέγγιση πολλαπλών μέσω, αφού χρησιμοποιεί διάφορα ψηφιακά κανάλια και είδη περιεχομένου. Αυτά περιλαμβάνουν τη διαφήμιση in-app και το social media marketing, μέσω banners, native και διαφήμισης βίντεο, αλλά και SMS και emails που σας επιτρέπουν να στέλνετε μηνύματα σχετικά με τις δραστηριότητες της επιχείρησής σας. Αλλά ένα κανάλι με τεράστιες δυνατότητες είναι οι messengers. Εκεί το μάρκετινγκ γίνεται με παρόμοιο τρόπο με το text marketing, αλλά χρησιμοποιώντες πλατφόρμες μηνυμάτων όπως το Viber, το Facebook, το WhatsApp ή το WeChat, αντί των SMS, για να έρθει μια εταιρεία σε επαφή με το κοινό της, με ένα τρόπο που δεν διάφέρει από το να στέλνει κάποιος μηνύματα σε ένα φίλο. Αναλόγως των δυνατοτήτων της εφαρμογής μηνυμάτων, ένα τέτοιο μήνυμα θα μπορούσε να είναι, για παράδειγμα, μια εξατομικευμένη προσφορά, ή να έρχεται από ένα chatbot που θα σας βοηθούσε να αυξήσετε το κοινό σας.

Η επικοινωνία με τους πελάτες μέσω μιας εφαρμογής μηνυμάτων είναι φθηνότερη, καθώς δεν έχει τα έξοδα δημιουργίας και συντήρησης που έχει μια εφαρμογή που δημιουργείται αποκλειστικά για την εταιρεία σας. Και είναι πιο αποδοτική, αφού συναντάτε τους πελάτες σας σε μια πλατφόρμα στην οποία είναι ήδη ενεργοί.

Τα οφέλη του Mobile Marketing

Υπάρχουν πολλά οφέλη στο mobile marketing, όπως το εύρος, το reach και η ανάλυση δεδομένων που μπορούν να σας δώσουν την αυτοπεποίθηση ότι κάνετε τις σωστές αλλαγές στις καμπάνιες σας.

1. Καθορίστε και ελάτε σε επαφή με το κοινό σας

Δεν είναι μόνο ο τεράστιος αριθμός ανθρώπων στους οποίους θα επικοινωνήσετε τα μηνύματά σας μέσω mobile marketing, αλλά η ικανότητα να ορίσετε αυτό το κοινό βάσει δημογραφικών επιλογών (κατηγορίες όπως ηλικία, εισόδημα, τοποθεσία κλπ). Θέλετε να το πάτε ένα βήμα παραπέρα; Στοχεύστε βάσει συμπεριφορών, όπως χόμπι, δραστηριότητα στο Internet, ιστορικό αγορών κλπ. Κι αν δεν ξέρετε ακριβώς ποιος είναι ο ιδανικός πελάτης για εσάς, το mobile marketing μπορεί να σας βοηθήσει να τον βρείτε μέσω δοκιμών. Θα πρέπει να βελτιώνετε συνεχώς τη στρατηγική σας mobile marketing για να αυξήσετε το ROI σας.

2. Η διαφήμιση in-app σε κινητά αποδίδει καλύτερα απ’ ότι σε άλλες πλατφόρμες

Οι μικρότερες οθόνες των κινητών οδηγούν σε μεγαλύτερα click-through rates σε σχέση με άλλες συσκευές. Και περισσότερα κλικ σημαίνουν περισσότερες πιθανότητες για conversion.

3. Μετρήσιμα αποτελέσματα

Κουραστήκατε να επιχειρείτε κάτι και να προσεύχεστε να πετύχει; Οι καμπάνιες mobile marketing μπορούν να μετρηθούν για τις επιδόσεις τους και να βελτιωθούν. Και μια επιχείρηση που αντιδρά γρήγορα στις τάσεις του κοινού και στα γεγονότα είναι πιο πιθανό να έρθει σε επαφή με πελάτες.

4. Περισσότερο εξατομικευμένη επικοινωνία

Τα κινητά προσφέρουν πολλά δεδομένα για τους χρήστες τους. Το να τα χρησιμοποιήσετε σημαίνει ότι μπορείτε να εξυπηρετήσετε τους πελάτες σας με εξατομικευμένο περιεχόμενο που είναι πιο πιθανό να τους φανεί ελκυστικό.

5. Χαμηλό κόστος

Μια αποδοτική στρατηγική mobile marketing μπορεί να είναι φθηνότερη από το παραδοσιακό μάρκετινγκ. Καλά νέα για τις μικρές επιχειρήσεις κυρίως. Κι επειδή οι οθόνες είναι μικρότερες, χρειάζεστε λιγότερο περιεχόμενο που μπορεί να κάνει τις καμπάνιες σας πιο απλές και καίριες.

6. Ποικιλία στα formats

Χάρη στην εξελιγμένη τεχνολογία των smartphones, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πρωτοποριακά formats όπως video, in-play ads, AR, QR codes και άλλα.

7. Μάρκετινγκ βάσει τοποθεσίας

Τα smartphones είναι συνεχώς συνδεδεμένα στο Internet και το GPS και σας επιτρέπουν να δείχνετε σχετικές με την τοποθεσία τους διαφημίσεις.

8. Καλύτερες λύσεις μέτρησης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες μετρήσεις για να δείτε πώς αποδίδουν οι καμπάνιες σας.

● Cost Per Acquisition (CPA): Πόσο κοστίζει να μετατρέψετε ένα πιθανό πελάτη σε αγοραστή.

● Lifetime Value (LTV): Τι κέρδος σας φέρνει ο κάθε πελάτης που αποκτήσατε.

● Average Order Value (AOV): Πόσα ξοδεύει κατά μέσο όρο σε κάθε του συναλλαγή.

● User engagement: Πόσο συχνά διαδρά ένας χρήστης με την επιχείρησή σας.

Παραδείγματα Mobile Marketing Examples

Η πασχαλινή καμπάνια της Coca-Cola Easter

Η Coca-Cola σχεδίασε ένα παιχνίδι για το Πάσχα, ώστε να διαδράσουν οι χρήστες της. Το Easter Egg Fighter within Viber messenger έπαιξε με την παράδοση του τσουγγρίσματος των αβγών στην Ανατολική Ευρώπη. Η ομορφιά του παιχνιδιού ήταν ότι οι χρήστες μπορούσαν να παίξουν εναντίον φίλων ή συγγενών, όπου κι αν βρίσκονταν.

Η καμπάνια της Coca-Cola περιείχε επίσης:

- Δωρεάν αυτοκόλλητα που επέτρεπαν σε νέους χρήστες να εγγραφούν στο chatbot

- Προωθητικές ενέργειες μέσω της Κοινότητας της Coca-Cola στο Viber

- Εξατομικευμένα μηνύματα προς όσους γράφτηκαν στο chatbot

Μέσα σε τρεις εβδομάδες, μόνο στη Βουλγαρία, η καμπάνια είχε 350.000 διαδράσεις, μέση διάρκεια παιχνιδιού πάνω από πεντέμισι λεπτά, ενώ συνολικά παίχτηκαν 188.000 λεπτά. Οι εγγραφές στο chatbot ανέβηκαν κατά 30% ενώ κατέβηκαν συνολικά 63.000 συλλογές αυτοκόλλητων. Δείτε εδώ το σχετικό βίντεο.

Διευκόλυνση αγορών online μέσω των Viber Business Messages

Η πανδημία και οι περιορισμοί της έβλαψαν πολύ τα φυσικά καταστήματα. Το Primer Group of Companies στις Φιλιππίνες, που πουλάει καταναλωτικά αγαθά από διάφορες μάρκες, καθιερώθηκε online χρησιμοποιώντας Viber Business Messages, τα οποία χρησιμοποίησε για να στείλει ψηφιακά κουπόνια και εκτπώσεις. Το αποτέλεσμα; 53% των κουπονιών χρησιμοποιήθηκαν και οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 401%.

Το να σχεδιάσετε και να εκτελέσετε μια αποδοτική στρατηγική mobile marketing θα σας βοηθήσει να φτάσετε σε πελάτες με νέους και συναρπαστικούς τρόπους, να καθορίσετε το κοινό σας και να βελτιώσετε τις καμπάνιες σας χρησιμοποιώντας αναλυτικά δεδομένα. Ελάτε σε επαφή με την ομάδα του Viber for Business για να δείτε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε.