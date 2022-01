Ο Σίντνεϊ Πουατιέ τιμήθηκε με Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία του 1963 «Κάτω από το Βλέμμα του Θεού» (Lillies of the Field). Ήταν ο πρώτος Αφροαμερικανός ηθοποιός που έλαβε αυτή την τιμή, 24 χρόνια μετά τη βράβευση της Χάτι ΜακΝτάνιελ που είχε κερδίσει Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου το 1939).

Το 1967 ο Πουατιέ πρωταγωνίστησε επίσης στις ταινίες «Ιστορία ενός Εγκλήματος» (In the Heat of the Night), «Μάντεψε ποιος θα ‘ρθει το βράδυ» (Guess Who’s Coming to Dinner) και «Στον Κύριο μας με Αγάπη» (To Sir, with Love), οι οποίες έθιγαν το θέμα του ρατσισμού.

Ο ηθοποιός, είναι, επίσης γνωστός για τη συμμετοχή του στις ταινίες: «Η Ζούγκλα του Μαυροπίνακα» (Blackboard Jungle, 1955), «Έσπασα τα Δεσμά μου» (Edge of the City, 1957), «Όταν σπάσαμε τις αλυσίδες» (The Defiant Ones, 1958), «Ένα Σταφύλι στον Ήλιο» (A Raisin in the Sun, 1960) και «Τυφλός Άγγελος» (A Patch of Blue).

Το 1972 έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με την ταινία «Οι Δύο Συνένοχοι» (Buck and the Preacher).

Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου τον έχει κατατάξει στην 22η θέση στη λίστα με τους 25 μεγαλύτερους σταρ όλων των εποχών!

Το 2002 ο ηθοποιός βραβεύτηκε με Τιμητικό Όσκαρ από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, για τα επιτεύγματά του ως καλλιτέχνης, αλλά κι ως άνθρωπος και το 2009 τιμήθηκε με το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας από τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα.

Από το 1997 ήταν πρέσβης για λογαριασμό του νησιών Μπαχάμες (απ’ όπου κατάγεται και έζησε τα παιδικά του χρόνια).

Υπήρξε παντρεμένος με την Χουανίτα Χάρντι από το 1950 μέχρι και το 1965, ενώ απέκτησε τέσσερις κόρες. Από το 1976 ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Τζοάνα Σίμκους, έχοντας δύο κόρες.