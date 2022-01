Κανονικά θα παίξει στο Australian Open ο Νόβακ Τζόκοβιτς, αφού κέρδισε την έφεση που άσκησε κατά των αρχών της Αυστραλίας για την ακύρωση της βίζας του.

Σύμφωνα με το ΒΒC, το Δικαστήριο της Μελβούρνης βρήκε παράλογο τον τρόπο με τον οποίο οι αξωματούχοι των συνόρων πήραν την απόφαση να ακυρώσουν τη βίζα του, επειδή είναι ανεμβολίαστος.

Μάλιστα ο δικαστής του Ομοσπονδιακού Περιφερειακού Δικαστηρίου Άντονι Κέλι διέταξε την άμεση απελευθέρωσή του από το ξενοδοχείο όπου κρατείται, ανατρέποντας την απόφαση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

