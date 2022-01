Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε - λίγο μετά τις 03:00 τα ξημερώματα - στα ανοιχτά της Κύπρου και συγκεκρίμενα 241 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά του Καστελόριζου.

Σύμφωνα με το EMSC, η σεισμική δόνηση ήταν μεγέθους 6,5 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ - αν και αρχικά είχε εκτιμηθεί στα 6,4 Ρίχτερ.





Ο σεισμός έγινε στις 03:07 και το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 55 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά της κοινότητας Έμπα και 111 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά της Λεμεσού.



Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 34,5 χιλιόμετρα, ενώ σύμφωνα με την Jerusalem Post, ο σεισμός έγινε αισθητός και σε περιοχές του Ισραήλ.

Όπως μεταδίδει το offcite.com.cy, ο σεισμός διήρκησε αρκετά δευτερόλεπτα και προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους όλων των πόλεων και ειδικά στην Πάφο.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές.

M6.3 #earthquake (#σεισμός) strikes 131 km W of #Nicosia (#Cyprus) 14 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/rz3UIXwYEs