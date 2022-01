Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι, πέθανε τα ξημερώματα της Τρίτης στην πατρίδα του, την Ιταλία, σε ηλικία 65 ετών.

Όπως έκανε γνωστό μέσω Twitter ο Ρομπέρτο Κουίλο - εκπρόσωπος του σοσιαλδημοκράτη προέδρου - «ο Νταβίντ Σασόλι πέθανε την 11η Ιανουαρίου στη 0:15 στο ογκολογικό κέντρο θεραπείας του Αβιάνο, στην Ιταλία, όπου νοσηλευόταν» από τα τέλη του Δεκεμβρίου.

The @EP_President David Sassoli passed away at 1.15 am on 11 January at the CRO in Aviano( PN), Italy, where he was hospitalized. The date and place of the funeral will be communicated in the next few hours.