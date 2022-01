«Ξέρω ότι ο σύζυγός σας είναι τώρα με έναν άνδρα». Αυτό φέρεται να άκουσε η Μπριζίτ Μακρόν από ένα ανώνυμο τηλεφώνημα που έλαβε, από άγνωστο άνδρα που την κάλεσε καταφέρνοντας να ξεπεράσει τους υψηλού επιπέδου ελέγχους ασφαλείας σε όλες τις συσκευές της.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο πολιτικός σχολιαστής Nicolas Prisette είναι αυτός που έκανε την εν λόγω αποκάλυψη για τη Μπριζίτ Μακρόν σε ένα νέο ντοκιμαντέρ με τον τίτλο «Η κόλαση των προεδρικών εκστρατειών» που προβλήθηκε στο BFM, το πιο δημοφιλές τηλεοπτικό ειδησεογραφικό κανάλι της Γαλλίας.

Η αποκάλυψη αυτή έρχεται μετά τις σκανδαλώδεις φήμες για την προσωπική ζωή του ζευγαριού, συμπεριλαμβανομένων των ισχυρισμών ότι η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε άνδρας. Η σύζυγος του Εμανουέλ Μακρόν προσέφυγε στη δικαιοσύνη για αυτές τις φήμες. Οι δικηγόροι της κ. Μακρόν, τον περασμένο μήνα, άσκησαν νομικές διαδικασίες για ψεύτικους ισχυρισμούς ότι είναι μια τρανσέξουαλ γυναίκα που γεννήθηκε άντρας.

Οι συνωμοσιολόγοι επιτέθηκαν στην κ. Μακρόν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά από μια ακροδεξιά δημοσίευση που διέσπειρε τις αβάσιμες φήμες τον Δεκέμβριο.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε για πρώτη φορά το 1993, όταν ο πρόεδρος Μακρόν, τότε 15 ετών, μπήκε στην τάξη λογοτεχνίας της 39χρονης Μπριζίτ στο Αμιέν της Γαλλίας. Η Μπριζίτ αργότερα χώρισε τον σύζυγό της, με τον οποίο είχε τρία παιδιά, για να βρεθεί μαζί με τον Μακρόν.

Πάντα σύμφωνα με το δημοσίευμα της Daily Mail, ο γερουσιαστής François Patriat, μέλος του κόμματος En Marche του κ. Μακρόν, επιβεβαίωσε ότι η σύζυγος του Γάλλου προέδρου έμεινε συντετριμμένη από το τηλεφώνημα που ισχυρίζεται ότι ο 44χρονος σύζυγός της ήταν με έναν άνδρα.

Ο Patriat είπε στη συνέχεια ότι η Μπριζίτ Μακρόν είπε στους φίλους της: «Αντιλαμβάνεστε τι τολμούν να πουν; Δεν θα μας προστατεύει τίποτα. Ήμουν λυπημένη και σοκαρισμένη που το άκουσα αυτό, αλλά θα συνεχίσω».

