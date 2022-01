Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αστυνομίας για τις εκρήξεις εξετάζεται η εμπλοκή drones.

Όπως μετέδωσε το Reuters την ευθύνη ανέλαβαν οι Χούτι που υποστηρίζονται από το Ιράν.

H φωτιά στις δεξαμενές καυσίμων της κρατικής εταιρείας πετρελαίου (Abu Dhabi National Oil Company - ADNOC) σημειώθηκε αφού προηγήθηκε φωτιά σε τάνκερ.

Όσον αφορά το αεροδρόμιο η φωτιά σημειώθηκε σε έναν χώρο υπό κατασκευή με διεθνή μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες για σημαντικές ζημιές από τις εκρήξεις και τις φωτιές.

Ωστόσο υπάρχουν αναφορές για τουλάχιστον 3 νεκρούς και τραυματίες.

Footage from 4 hours ago in #AbuDhabi, #UAE from Snapchat shows a large plume of smoke rising from the area near the reported attack. Footage was taken from https://t.co/TX9XEzHluv pic.twitter.com/9mWdgXRUMW