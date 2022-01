Η Ρομπέρτα Μετσόλα ήταν η υποψήφια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, και τελικά επικράτησε των τριών συνυποψηφίων της από τον πρώτο γύρο της φηφοφορίας, καθώς υπήρξε συμφωνία ανάμεσα στο ΕΛΚ, τους Σοσιαλδημοκράτες και τους Φιλελεύθερους.

Η Ρομπέρτα Μετσόλα είναι 43 ετών, κατάγεται από την Μάλτα και ανήκει στην πολιτική ομάδα του ΕΛΚ, ενώ ήδη εκτελεί χρέη υπηρεσιακής προέδρου του σώματος.

Αποτελεί τη νεότερη ηγέτη του σώματος και την τρίτη γυναίκα που αναλαμβάνει το συγκεκριμένο αξίωμα.

?#BREAKING?



❗️MEPs just elected @RobertaMetsola as President of the European Parliament.



??She will be fighting for a better Europe that is closer to the people.



?Congratulations to the youngest EP President ever!#Metsola4EU #Believe pic.twitter.com/R5ygXwkmjT