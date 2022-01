Ο ερμηνευτής του “I ‘ll do anything for love” πέθανε στα 74 του χρόνια, όπως επιβεβαίωσε ο ατζέντης του, χωρίς να ανακοινώσει την αιτία θανάτου.

Ο καλλιτέχνης, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Marvin Lee Aday, πέθανε στις 20 Ιανουαρίου, ενώ στο πλευρό του ήταν η σύζυγός του Ντέμπορα.

“Ξέρουμε πόσα σήμαινε για πολλούς από εσάς και πραγματικά εκτιμάμε την αγάπη και τη στήριξη στην περίοδο του πένθους από την απώλεια ενός τέτοιου καλλιτέψνη και όμορφου ανθρώπου” έγραψε η οικογένεια του Meat Loaf σε ανακοίνωσή της. “Από την καρδιά του στις ψυχές σας… ποτέ μην σταματήσετε να ροκάρετε!”

Το πρώτο άλμπουμ του Meat Loaf “Bat Out of Hell” κυκλοφόρησε το 1977 και έγραψε ιστορία καθώς είναι ένα από τα άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις στην ιστορία των ΗΠΑ, οι οποίες ξεπερνούν τις 14 εκατομμύρια.

Οι ζωντανές εκτελέσεις του Meat Loaf χαρακτηρίζονταn από μία ιδιαίτερη θεατρικότητα.Ήταν επίσης γνωστός για το εύρος και την γκάμα της φωνής του. Έχει εμφανιστεί σε περίπου 50 τηλεοπτικές σειρές και κινηματογραφικές ταινίες. Μεταξύ των οποίων και στα φιλμ “The Rocky Horror Picture Show” (1975) και “Fight Club” (1999).

{https://youtu.be/9X_ViIPA-Gc}