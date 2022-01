Η κακοκαιρία «Ελπίς» - πέραν όλων των άλλων - ανέδειξε και το πόσο ανέτοιμη υπήρξε η ΤΡΑΙΝΟΣΕ προκειμένου να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του δικτύου της εν μέσω χιονιά.

Και μπορεί οι επιβάτες που ταλαιπωρήθηκαν να μπορούν να διεκδικήσουν τώρα 1.000 ευρώ αποζημίωση, ωστόσο, σε πολλά κράτη έχουν βρεί τρόπους να αποφεύγονται τέτοιες δυσλειτουργίες κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών.

Στο παρακάτω βίντεο, μπορείτε να δείτε τις μικρές φωτιές στις γραμμές του σιδηροδρομικού δικτύου στο Σικάγο των ΗΠΑ, που διαφαλίζουν πως αυτές θα μείνουν ανοιχτές και δεν θα παγώσουν.

Η πρακτική αυτή χρησιμοποιείται συχνά - και μάλιστα εδώ και 200 χρόνια - με σκοπό να μην παρακωλύονται οι μετακινήσεις των πολιτών όταν πέφτει χιόνι ή σημειώνονται πολ΄υ χαμηλές θερμοκρασίες.

Here's a look at small fires being lit on railway tracks in Chicago so that they don’t freeze. This method is routinely used to avoid the disruption of train services during the cold winter months pic.twitter.com/zdDAkbWCjY