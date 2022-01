Στο αεροπλανοφόρο USS Carl Vinson προσέκρουσε το F-35C, ένα μονοκινητήριο μαχητικό stealth και το νεότερο τζετ στον στόλο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ρουτίνας την περασμένη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου, όπως επιβεβαίωσε το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό.

Το πολεμικό αεροπλάνο αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων προσέκρουσε στο θάλαμο πτήσης του αεροπλανοφόρου 100.000 τόνων και στη συνέχεια έπεσε στο νερό, ενώ ο πιλότος του εκτινάχθηκε.

Σύμφωνα με το CNN, o κυβερνήτης και έξι ναύτες στο αεροπλανοφόρου τραυματίστηκαν.

Meet the poor Lockheed F-35C Lightning II of #USNavy that crashed near the northwest coast of Philippines 3 days ago. This happened due to pilot's mistake during landing on USS Carl Vinson (CVN-70) aircraft carrier on January 24, 2022. VFA-147 Argonauts now has eight F-35Cs left. pic.twitter.com/sJf54FMhXu