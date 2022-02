Ο 31χρονος ηθοποιός Moses J. Moseley που έγινε γνωστός από τον ρόλο του στη δημοφιλή σειρά Walking Dead, εντοπίστηκε σε περιοχή της πολιτείας της Τζόρτζια, μέσα στο αυτοκίνητό του, έχοντας ένα τραύμα από όπλο στο κεφάλι, γεγονός που οδηγεί τις αρχές στο ενδεχόμενο της αυτοκτονίας.

{https://twitter.com/WalkingDead_AMC/status/1488303841544220692?s=20&t=xolNOc5bSMd5_GWpaRDHsg}

Υπενθυμίζεται πως ο ηθοποιός αγνοούνταν εδώ και μια εβδομάδα και η οικογένεια του μάλιστα είχε δηλώσει την εξαφάνιση του επειδή δεν είχε επικοινωνήσει με κανέναν τους.

Τελικά η οικογένεια του ήταν αυτη που εντόπισε το αμάξι του και τον ίδιο νεκρό μέσα σε αυτό.

Ο πιο δημοφιλής ρόλος του Moseley ήταν όταν υποδύθηκε το ζόμπι στο The Walking Dead του AMC . Έπαιξε τον ρόλο για τρεις σεζόν, από το 2012 έως το 2015. Οι άλλες τηλεοπτικές του συντελεστές περιλαμβάνουν τους Watchmen του HBO, το American Soul της BET και το Queen of the South του USA Network .