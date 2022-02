Χαμό έχει προκαλέσει τα βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο με τον Γάλλο ποδοσφαιριστή της Γουεστ Χαμ, Κουρτ Ζούμα, να κλωτσάει και να χτυπάει την γάτα του.

Συγκεκριμένα τα βίντεο που πιθανότατα καταγράφει ο αδερφός του, δείχνουν τον ακριβοπληρωμένο παίκτη της ομάδας του ανατολικού Λονδίνου, να βασανίζει τη γάτα στην έπαυλή του.

Στο πρώτο βίντεο την πετάει στον αέρα και μόλις φτάνει στο έδαφος την κλωτσά με μανία. Σε ένα άλλο βίντεο φαίνεται να την κυνηγά και να της πετάει παπούτσια. Ενώ ακόμη πιο σκληρό είναι το τρίτο βίντεο καθώς το ζώο βρίσκεται στην αγκαλιά ενός παιδιού και μόλις φεύγει τότε το χτυπά δυνατά με το χέρι του.

Χθες το βράδυ, ο Ζούμα απηύθυνε συγγνώμη για την επίθεση και επέμεινε ότι ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό. «Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για τις πράξεις μου. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για τη συμπεριφορά μου, για την οποία λυπάμαι ειλικρινά. Θέλω επίσης να πω πόσο βαθιά λυπάμαι σε όποιον αναστατώθηκε από το βίντεο. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω όλους ότι οι δύο γάτες μας είναι καλά και υγιείς» είπε.

«Η Γουέστ Χαμ Γιουνάιτεντ καταδικάζει ανεπιφύλακτα τις ενέργειες του παίκτη μας, Κουρτ Ζούμα, στο βίντεο που κυκλοφόρησε. Έχουμε μιλήσει με τον Κουρτ και θα ασχοληθούμε με το θέμα εσωτερικά, αλλά θα θέλαμε να καταστήσουμε σαφές ότι σε καμία περίπτωση δεν επιδοκιμάζουμε τη σκληρότητα προς τα ζώα».

Στη Βρετανία οι κακοποιητές ζώων αντιμετωπίζουν αυστηρές ποινές φυλάκισης βάσει ενός νέου νομοσχεδίου που ψηφίστηκε στη Βουλή πέρυσι. Οι παραβάτες μπορούν να φυλακιστούν ακόμη και για πέντε χρόνια αντί για μόνο έξι μήνες σύμφωνα με το νομοσχέδιο για την ευημερία των ζώων.

This is not cool ?????, If you don't want a cat don't get one.. Kurt Zouma Shame on you ♿♿♿♿ pic.twitter.com/lyKIpsvQio