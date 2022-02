Έμπνευση φαίνεται πως έδωσε στο Netflix η πρωτοφανής υπόθεση της σύλληψης ενός ζευγαριού στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης που προσπάθησαν να «ξεπλύνουν» συνολικά 4,5 δισ. δολάρια που προέρχονταν από το χακάρισμα του Bitfinex, ενός εικονικού ανταλλακτηρίου συναλλάγματος του οποίου τα συστήματα παραβιάστηκαν από χάκερ πριν από σχεδόν έξι χρόνια.

Πριν από λίγες ημέρες έγινε γνωστό από το FBI και το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης ότι συνελήφθησαν ο 34χρονος Ίλια “Ντατς” Λιχτενστάιν και η σύζυγός του Χέδερ Μόργκαν, 31 ετών, από τη Νέα Υόρκη, κατηγορούμενοι ότι βασίστηκαν σε διάφορες εξελιγμένες τεχνικές για να ξεπλύνουν τα κλεμμένα κρυπτονομίσματα και να αποκρύψουν τις συναλλαγές.

Η συμφωνία με το Netflix

Μπορεί να μην είναι ακόμα γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες, ωστόσο το Netflix έκανε γνωστό την Παρασκευή ότι σχεδιάζει να κάνει μια σειρά ντοκιμαντέρ αφιερωμένη στο ζευγάρι των κατηγορουμένων που φέρονται ως πρωταγωνιστές στη μεγαλύτερη υπόθεση κατάσχεσης χρημάτων από τις αρχές στην ιστορία των ΗΠΑ, σύμφωνα με το ot.gr.

Netflix ανακοίνωσε ότι η σειρά για το ζευγάρι θα σκηνοθετηθεί από τον Chris Smith, ο οποίος στο παρελθόν είχε σκηνοθετήσει τη σειρά του Netflix “FYRE: The Greatest Party That Never Happened”, σχετικά με την απάτη του Fyre Festival και ήταν εκτελεστικός παραγωγός της μεγάλης επιτυχίας της εταιρείας για την πανδημία Covid “Tiger King.”

Η συμφωνία, η οποία έκλεισε λίγες μόνο ημέρες μετά την αποκάλυψη της συγκεκριμένης ιστορίας, έρχεται εν μέσω αύξησης της ζήτησης από το Χόλιγουντ για ιστορίες σχετικά με αποτυχίες και απάτες που συμβαίνουν κυρίως στον τομέα της τεχνολογίας.

Το HBO αυτή την εβδομάδα παρήγγειλε μια σειρά βασισμένη στο Facebook με την ονομασία «Doomsday Machine», η οποία θα παρουσιάζει τη Sheryl Sandberg, την οποία υποδύεται η σταρ του «The Crown», Claire Foy, και τον Mark Zuckerberg και θα «εξιστορεί τα πολιτικά και κοινωνικά ναρκοπέδια ανάμεσα στα οποία έχει κινηθεί το Facebook στην αδιάκοπη προσπάθειά του για ανάπτυξη».